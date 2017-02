DGAP-Ad-hoc: Marenave Schiffahrts AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Unternehmensrestrukturierung





Die Marenave Schiffahrts AG (Marenave oder Gesellschaft) hat am heutigen

Tag eine Investorenvereinbarung mit der CPO Investments GmbH & Co. KG

(Offen Gruppe) und der DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft

(die Investoren) abgeschlossen.



Die Vereinbarung sieht im Wesentlichen vor, dass sich die Investoren zu

einer anfänglichen Mindestfinanzierung und Beteiligung an der Gesellschaft

im Wege von Kapitalmaßnahmen in Höhe von insgesamt EUR 2.000.000,00 und zu

Verhandlungen über eine weitere Finanzierung und Beteiligung - je nach

weiterem Projektverlauf - in der Größenordnung von EUR 14.000.000,00

verpflichten. Die Verpflichtung zur Beteiligung steht unter bestimmten

Bedingungen, wie insbesondere dass die die Marenave-Flotte finanzierenden

Banken die Enthaftung der Gesellschaft im Hinblick auf von ihr zur

Absicherung der Banken eingegangene Verbindlichkeiten erklären. Im Zuge der

Enthaftung ist es geplant, die gesamte Marenave-Flotte abzuverkaufen. In

Zukunft soll eine enge strategische Zusammenarbeit zwischen der Offen

Gruppe und der Gesellschaft stattfinden. Um diese zu befördern, wird die

Beteiligung an der Gesellschaft zudem unter der Bedingung einer personellen

Mitwirkung der Offen Gruppe in Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft

zugesagt.

Die Beteiligung von Investoren ist, wie bereits per Ad-hoc-Meldung vom 16.

Dezember 2016 mitgeteilt, ein wesentlicher Teil des angestrebten

umfassenden außerinsolvenzlichen Sanierungskonzepts. Die für die

Beteiligung der Investoren angestrebten Kapitalmaßnahmen bedürfen noch der

weiteren Konkretisierung. Die Verhandlungen über eine Sanierungs- und

Enthaftungsvereinbarung mit den finanzierenden Banken laufen derweil fort.

Der Vorstand



Kontakt:



Bernd Raddatz, kaufmännischer Leiter



Marenave Schiffahrts AG















