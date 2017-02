DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Prognose





Hamburg, 23. Februar 2017. Im Rahmen der Überprüfung der Jahresplanung für

das Geschäftsjahr 2017 und der Mittelfristplanung bis 2018 ist der Vorstand

der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) heute zur Überzeugung gekommen, dass

sich der prognostizierte Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich auf 3,1

bis 3,3 Milliarden Euro belaufen wird. Grundlage für das gegenüber dem

Vorjahr und der bisherigen Planung reduzierte Umsatzziel für 2017 sind

gesunkene Erwartungen für das Geschäft in einzelnen Kernmärkten.

Die EBITDA-Marge soll sich im Jahr 2017 gegenüber der für 2016 erwarteten

Marge von 8,3 Prozent annährend stabil entwickeln - die Zielbandbreite

liegt hier bei 7,8 bis 8,2 Prozent. Für das Jahr 2018 strebt Nordex einen

Umsatz von 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro und eine im Vorjahresvergleich

ebenfalls konstante EBITDA-Marge an.

Trotz der geringeren Auslastung der Strukturen erwartet der Vorstand für

das Jahr 2017 eine annähernd stabile EBITDA-Marge in der angegebenen

Bandbreite. Wesentliche Basis hierfür ist das interne Programm zur Senkung

der Stromgestehungskosten (Cost of Energy), mit dem Nordex dem Preisdruck

entgegenwirkt. Zudem erwartet der Vorstand positive Synergie-Effekte aus

der Akquisition der Acciona Windpower und das weitgehende Entfallen von

Einmaleffekten, die das Ergebnis im Jahr 2016 noch belastet haben.

Vorläufige Zahlen für 2016 sowie weitere Details zum Ausblick auf das

Geschäftsjahr 2017 und die Ziele für 2018 wird der Vorstand am 1. März

veröffentlichen. Die gegenwärtigen Arbeiten zur Aufstellung des Abschlusses

für das Geschäftsjahr 2016 lassen bereits erkennen, dass sich die weiteren

finanziellen Kennzahlen im Rahmen der Prognose befinden. Diese lautete 3,35

Milliarden Euro Umsatz, eine EBITDA-Marge von 8,3 Prozent und eine Working

Capital-Quote unterhalb von 5 Prozent.

Lars Bondo Krogsgaard (CEO) und Christoph Burkhard (CFO) werden heute um

17.45 Uhr in einer Telefonkonferenz zu dieser Mitteilung näher Stellung

nehmen.

Einwahl-Nummer: +49 (0)69 22 22 13 420

Pin Code: 50 87 010



