Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)



CORESTATE Capital Holding S.A.: 996.318 neue Aktien (rund 7,9% des

derzeitigen Grundkapitals) zu EUR 22,80 je Aktie erfolgreich platziert



Luxemburg, 24. Februar 2017: CORESTATE Capital Holding S.A. (die

"Gesellschaft") hat ihre am 23. Februar 2017 angekündigte Erhöhung des

Grundkapitals gegen Bareinlage von EUR 945.801,14 um nominal EUR 74.723,86

(rund 7,9% des derzeitigen Grundkapitals) auf EUR 1.020.525,00 erfolgreich

abgeschlossen. Die 996.318 neu ausgegebenen Stammaktien (die "Neuen

Aktien") wurden bei deutschen und internationalen institutionellen

Investoren außerhalb der USA zu einem Preis von EUR 22,80 je Aktie

platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung der Neuen Aktien

beträgt EUR 22.716.050,00. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016

dividendenberechtigt und stehen im selben Rang wie die bestehenden Aktien

der Gesellschaft. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich um den 27.

Februar 2017 in den Handel im Entry Standard Marktsegment der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass ihre

Aktien ab dem 1. März 2017 in dem neuen Marktsegment "Scale" der

Frankfurter Wertpapierbörse, welches das Entry Standard Marktsegment zum 1.

März 2017 ablösen wird, gehandelt werden. Die Lieferung und Abrechnung der

Neuen Aktien findet voraussichtlich am 28. Februar 2017 statt.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung

zu Zwecken des "Warehousing" zu verwenden, also zur temporären Übernahme

von Immobilien in den eigenen Bestand, um diese anschließend in

Anlageprodukte für Kunden umzuwandeln.



IR Kontakt



Henryk Deter / Mirko Koch



T: +49 611 20585540 / koch@cometis.de



PR Kontakt



Tom Zeller



T: +49 69 264867715 / M: +49 176 10430063 / tz@feldhoff-cie.de



Über CORESTATE Capital Holding S.A.



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Immobilien-InvestmentManager

und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von EUR 16 Mrd.* Als

eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden

fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie

Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist

international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle

Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren

Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 26 weitere Büros unter anderen in

Düsseldorf, Frankfurt, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt

über 390 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.



*Der Vollzug der Transaktion Hannover Leasing Gruppe bedarf noch der

Genehmigung durch die BaFin.



Rechtliche Hinweise



Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien, Japan, Südafrika oder sonstigen Jurisdiktionen, in denen eine

solche Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte,

veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt

weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den

Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der

Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von

1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung

oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von

dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Acts

verkauft oder zum Kauf angeboten werden.



In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es

richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.