Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

Ahlers AG, Herford

ISIN DE0005009708 und ISIN DE0005009732



Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2015/16 erfüllt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung 2017 eine Dividende

von 0,15 EUR für die Stammaktie und 0,20 EUR für die Vorzugsaktie vor

(Vorjahr 0,20 EUR und 0,25 EUR).

Die Umsätze der Marken Baldessarini, Pierre Cardin und Pioneer Authentic

Jeans stiegen im Geschäftsjahr 2015/16 um 1,6 Prozent bzw. 3,6 Mio. EUR von

228,7 Mio. EUR auf 232,3 Mio. EUR. Aufgrund der beendeten

Geschäftstätigkeit von Gin Tonic und dem auslaufenden Geschäft mit dem

letzten großen Private Label Kunden gingen die Umsätze erwartungsgemäß um

7,7 Mio. EUR zurück. Der Gesamtumsatz sank dadurch im Geschäftsjahr 2015/16

zusammengenommen um 4,1 Mio. EUR bzw. 1,7 Prozent auf 237,8 Mio. EUR

(Vorjahr 241,9 Mio. EUR).

Die im Vorjahr eingeleiteten kostensenkenden Maßnahmen haben in der

Berichtsperiode zu spürbar steigenden Ergebnissen geführt. Das

Konzernergebnis nach Steuern wuchs um 79 Prozent von 1,4 Mio. EUR auf 2,5

Mio. EUR. Damit hat das Unternehmen seine Prognosen für das abgelaufene

Geschäftsjahr 2015/16 erfüllt. Ahlers hatte stabile bis leicht rückläufige

Umsätze und ein spürbares Plus auf allen Ergebnisebenen prognostiziert.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine im Vergleich

zum Vorjahr um 5 Cent reduzierte Dividende von 0,15 EUR je Stamm- und 0,20

EUR je Vorzugsaktie vor (Vorjahr 0,20 EUR und 0,25 EUR). Insgesamt sollen

2,4 Mio. EUR (Vorjahr 3,0 Mio. EUR) ausgeschüttet werden. Das entspricht

einer Dividendenrendite auf Basis des Novemberkurses 2016 von 2,1 Prozent

für die Stamm- und 2,9 Prozent für die Vorzugsaktie. Ahlers setzt damit

auch in diesem Jahr seine kontinuierliche Dividendenpolitik mit

verlässlichen Dividendenzahlungen und hohen Ausschüttungsquoten von 80 bis

100 Prozent fort.

Detaillierte Informationen zum Jahresabschluss veröffentlicht das

Unternehmen am 15. März 2017.

Herford, den 27. Februar 2017

Der Vorstand

Ahlers AG



Elverdisser Str. 313



32052 Herford















