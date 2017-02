DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Finanzierung





Wacker Neuson SE: Wacker Neuson SE refinanziert Schuldscheindarlehen aus 2012 und sichert Mittel über insgesamt 125 Millionen Euro





28.02.2017 / 15:27







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





(München, 28. Februar 2017) Der internationale Baugeräte- und

Kompaktmaschinenhersteller mit Hauptsitz in München platzierte erfolgreich

ein weiteres Schuldscheindarlehen zu günstigen Konditionen.

Begleitet von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale wurde das

Schuldscheindarlehen der Wacker Neuson SE mit einem fixen Zinssatz und

einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich bei institutionellen Investoren

vermarktet. Die Zeichnung erfolgte am unteren Ende der

Zinsvermarktungsspanne. Wacker Neuson erhöhte aufgrund der mehrfachen

Überzeichnung und der günstigen Konditionen das Volumen des

Schuldscheindarlehens von zunächst ausgeschriebenen 50 Mio. Euro auf 125

Mio. Euro.

"Die aufgenommenen Mittel unterstützen uns in der Umsetzung unseres

nachhaltig profitablen Wachstumskurses und sind ein wichtiger Baustein für

die Fortentwicklung der Unternehmensstrategie. Das gibt unserer

Unternehmung zusätzliche Flexibilität und Sicherheit für die kommenden

Jahre", führt Cem Peksaglam, CEO der Wacker Neuson SE, aus. Wilfried

Trepels, CFO der Wacker Neuson SE, erläutert: "Die sehr gute Resonanz der

Investoren des Schuldscheindarlehens bestätigt die ausgezeichnete Bonität

der Wacker Neuson Gruppe. Wir verwenden die Mittel aus diesem

Schuldscheindarlehen zur Rückzahlung einer im Februar diesen Jahres

fälligen Tranche unseres Schuldscheindarlehens aus dem Jahr 2012 in Höhe

von 90 Mio. Euro".

Gezeichnet wurde das Schuldscheindarlehen von verschiedenen Banken des

Genossenschafts- und Sparkassensektors und Privatbanken aus dem

europäischen In- und Ausland.

Ein zweites Schuldscheindarlehen aus dem Jahr 2012 in Höhe von 30 Mio. Euro

wird 2019 zur Rückzahlung fällig.

Ihr Ansprechpartner:



Wacker Neuson SE



Katrin Yvonne Neuffer



Leiterin Unternehmenskommunikation/



Investor Relations



Preußenstraße 41



80809 München



Tel. +49-(0)89-35402-173



katrin.neuffer@wackerneuson.com



www.wackerneusongroup.com

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund

mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und

Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und

Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites

Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie

eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören

die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot

richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und

Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und

Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern

erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 1,38 Mrd. Euro und beschäftigt über

4.600 Mitarbeiter weltweit.

























28.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de