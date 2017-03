DGAP-Ad-hoc: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Prognose





GFT Technologies SE gibt Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 bekannt

Der Verwaltungsrat der GFT Technologies SE hat heute beschlossen, für das

Geschäftsjahr 2017 die Jahresprognose für den Konzernumsatz auf 450,00 Mio.

Euro festzulegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf

Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) des GFT Konzerns soll

48,50 Mio. Euro und das Ergebnis vor Steuern (EBT) 35,00 Mio. Euro

betragen. Damit liegt die Jahresprognose für das EBITDA und das EBT unter

den Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2017.

Nach vorläufigen Berechnungen wird der GFT Konzern im Geschäftsjahr 2016

einen Konzernumsatz in Höhe von 422,56 Mio. Euro (2015: 373,51 Mio. Euro),

ein EBITDA von 46,77 Mio. Euro (2015: 44,56 Mio. Euro) und ein EBT von

33,05 Mio. Euro (2015: 32,52 Mio. Euro) ausweisen. Somit wurde die im

August angepasste Prognose für das Gesamtjahr 2016 übertroffen.

Das Unternehmen wird die weiteren vorläufigen Ergebnisse des

Geschäftsjahres 2016 unmittelbar im Nachgang zu dieser Ad-hoc Meldung

veröffentlichen.

Erläuterungen zu den in dieser Ad-hoc Meldung verwendeten Finanzkennzahlen

finden sich auf der GFT-Website unter www.gft.com/leistungskennzahlen.

