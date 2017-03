DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges





50 Mio. EUR zugunsten von KMU in Georgien: EIF und ProCredit Bank Georgien unterzeichnen erste InnovFin-Vereinbarung





Frankfurt am Main, den 02.03.2017



Der Europäische Investitionsfonds (EIF) und die ProCredit Bank Georgien haben heute in Luxemburg eine InnovFin-Vereinbarung für innovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie kleine Midcap-Unternehmen unterzeichnet.



Die InnovFin-Vereinbarung, die erste ihrer Art in Georgien, wird es der ProCredit Bank Georgien mittels einer vom EIF gestellten und seitens Horizon 2020, dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, abgesicherten Bürgschaft ermöglichen, in den kommenden zwei Jahren Darlehen an innovative Unternehmen zu vergeben. Die InnovFin Bürgschaft deckt 50% von jedem von der ProCredit Bank Georgien vergebenen Darlehen ab und soll ein Kreditportfolio von insgesamt 50 Mio. EUR generieren.



Carlos Moedas, EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, sagte: "Horizon 2020, unser Forschungs- und Innovationsprogramm, ist weltoffen - und eine produktive Beziehung zu den Ländern der Östlichen Partnerschaft wie Georgien ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie. Diese Vereinbarung bringt unsere Zusammenarbeit mit Georgien einen Schritt weiter. Sie wird die Wirtschaft Georgiens unterstützen, da georgische Unternehmen jetzt von EU-garantierten Darlehen profitieren können, um ihr Forschungs- und Innovationspotenzial zu stärken."



Der geschäftsführende Direktor des EIF, Pier Luigi Gilibert, kommentierte die Unterzeichnung: "Ich begrüße die Unterzeichnung dieses ersten InnovFin-Vertrags in Georgien. Die heutige Vereinbarung wird es der ProCredit Bank Georgien ermöglichen, ihre Aktivitäten im Bereich der Innovationsfinanzierung auszubauen und somit zukunftsorientierten georgischen Unternehmen zu attraktiveren Finanzierungslösungen zu verhelfen."



Alex Matua, Direktor der ProCredit Bank Georgien, sagte: "Das InnovFin-Programm ist für die ProCredit Bank Georgien von großer Bedeutung, da es uns die Möglichkeit gibt, diejenigen Unternehmen, die unserer Einschätzung nach den Kern der Wirtschaft verkörpern, weiterzuentwickeln und zu finanzieren. Wir konzentrieren uns auf kleine und mittlere Unternehmen, die Innovationen voranbringen und moderne europäische Standards einbeziehen. Sie planen ihre zukünftige Entwicklung und wir sind das Finanzinstitut, das sie immer unterstützt."



Borislav Kostadinov, Mitglied des Vorstandes der ProCredit Holding, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, die bereits in acht unserer Banken in Osteuropa erfolgreich umgesetzte InnovFin Garantievereinbarung nun auch in Georgien zu implementieren. Sie wird innovativen georgischen KMU den Zugang zu Finanzierungen erleichtern. Von den im Jahr 2016 auf die ProCredit Gruppe zugeteilten Volumina wurden im Verlauf des Jahres mehr als ein Drittel bereits an innovative Unternehmen vergeben."



Das Ziel der InnovFin Bürgschaft für KMU ist es, Banken und andere Finanzinstitutionen mit der finanziellen Unterstützung der EU zu ermutigen, Kredite an KMU und kleine Midcap-Unternehmen (bis zu 499 Mitarbeitern) zu vergeben, die Investitionen und/oder Betriebskapital benötigen, um Forschung, Entwicklung und Innovationen zu finanzieren. Die Finanzinstitutionen werden durch den EIF im Anschluss an einen europaweiten Aufruf zur Interessenbekundung für Finanzintermediäre ausgewählt.





Über den EIF



Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Hauptaufgabe ist es, Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa zu unterstützen, indem er ihnen den Zugang zu Finanzierungsmitteln erleichtert. Der EIF konzipiert und entwickelt Modelle für Risiko- und Wachstumskapital, Bürgschaften und Mikrofinanzierungsinstrumente, die speziell auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. In dieser Funktion fördert der EIF die Ziele der EU in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, unternehmerische Initiative, Wachstum und Beschäftigung.





Über die ProCredit Bank Georgien



Die ProCredit Bank Georgien ist als Teil der ProCredit Gruppe seit mehr als 17 Jahren im Bankgeschäft tätig. Das Hauptziel der Bank ist es, kleine und mittlere Unternehmen mit langfristigem Entwicklungsplan zu finanzieren. Durch die Bereitstellung einfacher und zugänglicher Einlagemöglichkeiten und anderer Bankdienstleistungen und durch die Investition von umfangreichen Mitteln in finanzielle Bildung will die ProCredit Bank Georgien eine Kultur der Spar- und Finanzverantwortung fördern.



Die ProCredit Bank Georgien hat von der Rating-Agentur Fitch die Bewertung BB / Stable erhalten, die beste und höchstmögliche Bewertung in Georgien, die sogar eine Stufe über dem "Souverain Rating" (BB- / Stable) des Landes liegt. Die ProCredit Bank Georgien bietet ihren Kunden innovative, moderne und bequeme Bankdienstleistungen und bemüht sich, ihnen ein zuverlässiger Geschäftspartner zu sein.





Über die ProCredit Gruppe



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der international tätigen ProCredit Gruppe, die aus Banken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Deutschland und in Südamerika tätig. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (umfasst Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter), die niederländische DOEN Participaties B.V., die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als der Gruppe übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf konsolidierter Ebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und durch die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.procredit-holding.com.







Über die InnovFin SME Guarantee



Die InnovFin SME Guarantee (InnovFin-Bürgschaft für KMU) bietet Bürgschaften und Rückbürgschaften für Kredite zwischen 25 000 Euro und 7,5 Millionen Euro zur Verbesserung des Zugangs zu Darlehen für innovative kleine und mittlere Unternehmen und kleine Midcap-Unternehmen (mit bis zu 499 Beschäftigten). Diese InnovFin SME Guarantee wird vom Europäischen Investitionsfonds implementiert und über Finanzintermediäre - Banken und andere Finanzinstitute - in den EU-Mitgliedstaaten und den assoziierten Ländern eingesetzt. Im Rahmen der InnovFin SME Guarantee bürgt der EIF für einen Teil der Verluste der Finanzintermediäre, die diesen im Zusammenhang mit den über die InnovFin SME Guarantee gewährten Krediten entstehen.





Pressekontakte:



EIF: David Yormesor



Tel.: + 352 24 85 81 346, E-Mail: d.yormesor@eif.org



ProCredit Bank Georgien: Natia Tkhilaishvili



Tel.: + 995 595 22 03 66, E-Mail: n.tkhilaishvili@procreditbank.ge



ProCredit Holding: Andrea Kaufmann



Tel.: +49 69 951 437 138, E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com



Europäische Kommission: Maud Noyon



Tel: + 32 229 80379, E-Mail: maud.noyon@ec.europa.eu

























