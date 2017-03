DGAP-Ad-hoc: Rickmers Holding AG / Schlagwort(e): Rating





3. März 2017

Veröffentlichung einer Insiderinformation

gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung

Unternehmensrating der Rickmers Holding AG auf C (watch) aktualisiert



Hamburg, 3. März 2017 - Die Rating-Agentur Creditreform Rating hat das

Unternehmensrating der Rickmers Holding AG von CC auf C (watch)

herabgestuft.

Creditreform begründet die neue Bewertung vor allem mit der anhaltend stark

negativen Unternehmensentwicklung auf Basis der aktuellen

Marktverhältnisse. Dies zeige sich auch in den Veränderungen, welche aus

dem Verkauf der Rickmers-Linie sowie des Rickmers Trust Management

resultieren.



Über die Rickmers Gruppe



Die Rickmers Gruppe ist ein internationaler Anbieter von Dienstleistungen

im Bereich des Seeverkehrs und eine Containerschiffreederei mit

erstklassigem globalem Kundenstamm. Weltweit ist sie mit ihren Hauptbüros

in Hamburg und Singapur, in elf Ländern und mit mehr als 50

Vertriebsagenturen vertreten. Die Geschäftstätigkeit der Gruppe ist auf die

Geschäftsbereiche Maritime Assets und Maritime Services fokussiert.



Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset

Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und

koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,

verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services

erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die

eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen

technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,

Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen

gehören.



Presseanfragen:



Kirchhoff Consult AG



Jens Hecht



T: +49 (0)40 60 91 86 0



F: +49 (0)40 60 91 86 60



E: jens.hecht@kirchhoff.de



