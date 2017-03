Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Roland

Nachname(n):

Sackers



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

QIAGEN N.V.





b) LEI

54930036WK3GMCN17Z57



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

NL0012169213





b) Art des Geschäfts

Verkauf

Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

28,5300 USD





11412,00 USD



28,5400 USD





5708,00 USD



28,5500 USD





19985,00 USD



28,5600 USD





25704,00 USD



28,5700 USD





19999,00 USD



28,5800 USD





31438,00 USD



28,5900 USD





14295,00 USD



28,6000 USD





6377,80 USD



28,6100 USD





46062,10 USD



28,6200 USD





51516,00 USD



28,6300 USD





75640,46 USD



28,6400 USD





56649,92 USD



28,6500 USD





77985,30 USD



28,6600 USD





40124,00 USD



28,6700 USD





34404,00 USD



28,6800 USD





8604,00 USD



28,6900 USD





2869,00 USD



28,575 USD





11430,00 USD



28,585 USD





5717,00 USD



28,595 USD





5719,00 USD



28,6 USD





43729,40 USD



28,605 USD





5721,00 USD



28,61 USD





2861,00 USD



28,615 USD





5723,00 USD



28,615568 USD





2230583,53 USD



28,625 USD





20037,50 USD



28,635 USD





8590,50 USD



28,655 USD





2865,50 USD



28,665 USD





2866,50 USD







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

28,6163 USD





2874617,5100 USD







e) Datum des Geschäfts

2017-03-02; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

Nasdaq New York

MIC:

XNAS



