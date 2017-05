DGAP-Ad-hoc: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges





11.05.2017



Zielsetzungen für 2016 erreicht - Jahresabschluß festgestellt





Der Aufsichtsrat der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung den testierten Jahres- und Konzernabschluss der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 bestätigt und festgestellt.



Das Konzernergebnis wurde im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 496 auf TEUR 1.559 gesteigert und bewegt sich damit am oberen Ende des mit TEUR 1.200 bis TEUR 1.500 geplanten Zielkorridors. Das Jahresergebnis wurde damit zum 5. Mal in Folge verbessert.



Die Ergebnissteigerung um 46,7 % im Vergleich zum Vorjahr basiert auf Beteiligungserträgen aus mehreren erfolgreichen Co-Investments in unsere Anlageprodukte und den insgesamt um TEUR 2.515 auf TEUR 7.770 gesteigerten Umsatzerlösen.



Die Zielmarke von 20 % Umsatzrentabilität wurde in 2016 übertroffen. Die Eigenkapitalrentabilität erreichte 14,31 %.



Das laufende Geschäftsjahr 2017 verläuft ebenfalls planmäßig, so dass wir aus heutiger Sicht mit einer weiteren Ergebnissteigerung und dem Erreichen des geplanten Zielkorridors für das Ergebnis von TEUR 1.600 bis TEUR 2.000 rechnen.



Wesentliche Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2016:



in TEUR -











2016

2015

2014

2013











Bilanzsumme

19.493

14.311

11.218

10.088











Eigenkapital

10.891

9.332

8.226

6.212











Eigenkapitalquote

55,9 %

65,2 %

73,3 %

61,6 %











Umsatz (inkl. Erträge aus Beteiligungen)

7.770

5.255

4.333

3.133











Veränderung Umsatz

47,86 %

21,28 %

38,31 %

6,61 %











Konzernergebnis

1.559

1.063

432

-786











Umsatzrentabilität

20,06 %

20,23 %

9,97 %

-25,09 %







Kontakt:



---------------------------------------------------------



Weitere Informationen zur VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft finden Sie unter www.verianos.com.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.





IR-Kontakt:



VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft



Investor Relations



Christian Bähringer, RA



Bethmannstraße 56



D-60311 Frankfurt am Main



T +49 69 69 768 88 0



F +49 69 69 768 88 9



Mail: ir@verianos.com





Unternehmenskontakt:



VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft



Gürzenichstraße 21



D-50667 Köln



T +49 221 200 46 100



F +49 221 200 46 140



