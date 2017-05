DGAP-Ad-hoc: Advanced Vision Technology Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges/Firmenübernahme





Advanced Vision Technology Ltd.: Vollzug der Verschmelzung der Advanced Vision Technology (A.V.T) Ltd.





18.05.2017 / 11:37 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Vollzug der Verschmelzung der Advanced Vision Technology (A.V.T) Ltd.





Advanced Vision Technology (A.V.T.) Ltd. (6 Hanagar St., Hod Hasharon 45241, Israel. WKN: 931340 / ISIN: IL0010837248 / XTRA:VSJ; gelistet an der Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) ("AVT" oder die "Gesellschaft") gibt den Vollzug der Verschmelzung von Pelican Merger Sub Ltd., einer Gesellschaft nach Israelischem Recht und mit Sitz in Israel, mit und auf AVT bekannt. Der Verschmelzungsvertrag wurde von der außerordentlichen Hauptversammlung von AVT am 18. April 2017 genehmigt und ist mit der Ausstellung des Merger Certificate durch das Israelische Unternehmensregister (Registrar of Companies) in Jerusalem, Israel am 18. Mai 2017 wirksam geworden. Durch den Vollzug der Verschmelzung wurde AVT zu einer 100%igen Tochtergesellschaft der Pelican Merger Holdings Israel Ltd. und damit zu einer indirekten 100%igen Tochtergesellschaft der Danaher Corporation. Von diesem Zeitpunkt an werden alle Stammaktien von AVT in Ansprüche auf Erhalt einer Barabfindung in Höhe von EUR 14,50 (vierzehn Euro und fünfzig Cent) je Stammaktie umgewandelt.





Die Notierung der AVT-Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich mit Wirkung zum Ende des 18. Mai 2017 eingestellt; die Rücknahme der Zulassung zum regulierten Markt der FWB wird in Kürze erwartet.





ABOUT AVT



AVT is a global leader in print process control, quality assurance, and press control for the packaging, labels, and commercial print industries. Backed by state-of-the-art technology and field-proven solutions, more than 7,000 AVT systems are installed at customer sites worldwide. AVT is headquartered in Hod-Hasharon, Israel with sales, marketing, and support offices in the United States, Europe and China.





Kontakt:



Udi Bar Sela, CFO



Advanced Vision Technology Ltd (AVT) Ltd.



Tel: +972-9-7614444



Fax: +972-9-7614555



Email: udibs@avt-inc.com

















