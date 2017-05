DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung





ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung bestätigt die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Aufsichtsrats und wählt Marianne Loner neu in den Aufsichtsrat; Dividendenvorschlag von 0,38 EUR je Aktie einstimmig angenommen





Frankfurt am Main, 18. Mai 2017 - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) mit Sitz in Frankfurt am Main, Muttergesellschaft der ProCredit Bankengruppe, die aus entwicklungsorientierten Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht, hat gestern in Frankfurt am Main ihre erste ordentliche Hauptversammlung nach ihrem Börsengang im Dezember 2016 abgehalten.



Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Aufsichtsrats Dr. Claus-Peter Zeitinger, Christian Krämer, Petar Slavov und Jasper Snoek wurden einstimmig bestätigt. Frau Marianne Loner wurde im Rahmen der Hauptversammlung, ebenfalls einstimmig, neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Teilnehmer der Hauptversammlung folgten damit allen Vorschlägen der Verwaltung.



Frau Marianne Loner ist eine frühere Bankerin mit jahrzehntelanger Erfahrung in Finance und Asset Management und als Mitglied des Aufsichtsrats in der Versicherungs- und Pensionsfondswirtschaft.



In seiner gestrigen konstituierenden Sitzung wählten die Mitglieder des Aufsichtsrats Herrn Dr. Claus-Peter Zeitinger wieder zum Vorsitzenden des Gremiums, das sich zukünftig wie folgt zusammensetzt:



Dr Claus-Peter Zeitinger, Vorsitzender



Christian Krämer, stellvertretender Vorsitzender



Marianne Loner



Rainer Ottenstein



Petar Slavov



Jasper Snoek



Jeweils einstimmig stimmte die Hauptversammlung ebenfalls der Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrat zu, wählte den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 und nahm den Dividendenvorschlag in Höhe von 0,38 EUR je Aktie an. Damit wurde im zweiten Jahr in Folge 1/3 des Gewinns als Dividende ausgeschüttet.



Die genauen Abstimmungsergebnisse der einzelnen Tagesordnungspunkte sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung werden auf der Unternehmenswebsite unter www.procredit-holding.com/en/investor-relations/hauptversammlung-annual-general-meeting.html veröffentlicht.



Kontakt:



Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,



E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com







Über die ProCredit Gruppe



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der international tätigen ProCredit Bankengruppe, die aus Banken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.





























