DGAP-News: bmp Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis





bmp Holding AG: Erwartungsgemäßer Start ins Geschäftsjahr 2017





19.05.2017 / 11:00







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





bmp Holding AG: Erwartungsgemäßer Start ins Geschäftsjahr 2017



Berlin, 19.05.2017 - Die bmp Holding AG (ISIN DE000A2E3772 - "bmp"), eine auf den Online-Handel im Bereich "Schlafwelten" fokussierte Unternehmensgruppe, ist im Rahmen der Erwartungen in das Geschäftsjahr 2017 gestartet.



Der Konzernumsatz für die ersten drei Monate lag mit 3,2 Mio. EUR zwar unterhalb des Umsatzes der Vorjahresperiode von 4,2 Mio. EUR. Ursächlich hierfür war in erster Linie die enge Liquiditätsausstattung, aufgrund derer die Marketingausgaben innerhalb der Gruppe deutlich reduziert wurden. Außerdem hatten im Vorjahreszeitraum Sondereffekte bei sleepz und Matratzen Union den Umsatz positiv beeinflusst und zum stärksten Quartal in 2016 gemacht.



Aufgrund einer geringeren Materialaufwandsquote1) in Höhe von 66,2% (Vorjahr: 69,5%) lag der Rohertrag2) im 1. Quartal mit 1,1 Mio. EUR nur leicht unter dem Vorjahreswert von 1,3 Mio. EUR. Das EBITDA3) hingegen liegt mit minus 0,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau.



Der Vorstand geht daher weiter davon aus, das für 2017 gegenüber dem Vorjahr prognostizierte Umsatzwachstum von etwa 25% auf rund 18 Mio. EUR mit den Unternehmen der Matratzen Union-Gruppe und sleepz zu erreichen.



Etwaige Effekte aus potenziellen Übernahmen können heute noch nicht in die Prognose einbezogen werden, sind aber nach der im April durchgeführten Kapitalherabsetzung inzwischen auch gegen die Ausgabe von Aktien möglich geworden.



So ist Anfang Mai mit der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA ("Heliad") bereits ein erster strategischer Partner im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei bmp eingestiegen, mit dem gemeinsam nun der Ausbau von bmp forciert werden soll. Geprüft wird derzeit, inwieweit die Heliad-Beteiligung Cubitato, die mit www.bettenriese.de ebenfalls einen Onlinehandel im Bereich Schlafwelten betreibt, in die bmp eingebracht werden kann. Vorstellbar ist auch die 100%-Integration der bisherigen Tochterunternehmen auf diesem Weg.



"Es ist unsere feste Absicht, uns jetzt zügig als eine führende Online-Handelsgruppe im Bereich Schlafwelten im Wettbewerb zu positionieren", erläutert Oliver Borrmann, Vorstand von bmp. "Wir sind daher ebenso offen für die Aufnahme weiterer strategischer Partner, und führen hierzu auch Gespräche, als auch für Kapitalerhöhungen mit Bezugsrecht der Aktionäre. Unser Ziel ist es, unseren Aktionären im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung eine nachhaltige Wachstumsstrategie zu präsentieren."



Die Hauptversammlung wird nunmehr am 18.08.2017 in Berlin stattfinden.



Die Quartalsmitteilung (Q1) wird am 31.05.2017 auf www.bmp-holding.de veröffentlicht.



Für weitere Informationen



Corinna Riewe



- Investor Relations -



Tel: +49-30-20305567



criewe@bmp.com





1) Die Kennzahl Materialaufwandsquote errechnet sich wie folgt: Materialaufwand im Verhältnis zum Umsatz



2) Die Kennzahl Rohertrag errechnet sich wie folgt: Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand



3) Die Kennzahl EBITDA errechnet sich wie folgt: Ergebnis aus fortzuführenden Bereichen ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

























19.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de