Statement der Drillisch AG zur Veröffentlichung der Angebotsunterlage



Maintal, 26. Mai 2017. Im Zusammenhang mit dem angestrebten Erwerb der 1&1 Telecommunication SE durch die Drillisch AG hat die 1&1-Muttergesellschaft United Internet AG heute die Angebotsunterlage für das begleitende freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für Drillisch veröffentlicht. Dazu erklärte ein Sprecher von Drillisch:



"Drillisch hat die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das begleitende Übernahmeangebot durch United Internet zur Kenntnis genommen. Gemäß ihrer gesetzlichen Verpflichtung werden Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot eingehend prüfen und voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen eine begründete Stellungnahme abgeben. Mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnt eine Zwischenphase in der angestrebten Gesamttransaktion. Der erste Schritt zum Erwerb von 1&1 ist mit der Eintragung der Kapitalerhöhung I in das Handelsregister am 16. Mai 2017 bereits erfolgreich abgeschlossen worden. Die erwarteten Wachstumschancen und Synergien lassen sich für die Aktionäre von Drillisch jedoch nur bei einem erfolgreichen Abschluss der Gesamttransaktion realisieren. Deshalb arbeiten wir weiter kontinuierlich auf den zweiten Schritt des Erwerbs von 1&1 hin und bitten unsere Aktionäre bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli 2017 um ihre Zustimmung."





Wichtiger Hinweis:



Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Drillisch Aktiengesellschaft. Die Bedingungen des Übernahmeangebots der United Internet AG sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestatteten Angebotsunterlage der United Internet AG enthalten, die unter www.united-internet.de abrufbar ist. Investoren und Inhabern von Aktien der Drillisch Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten.



Soweit diese Veröffentlichung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, auch hinsichtlich des Übernahmeangebots, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Drillisch Aktiengesellschaft zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Drillisch Aktiengesellschaft nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Drillisch Aktiengesellschaft liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichtete Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die Drillisch Aktiengesellschaft übernimmt keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

























