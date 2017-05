DGAP-Ad-hoc: Sparkasse KölnBonn / Schlagwort(e): Personalie





Sparkasse KölnBonn: Vorstandsvorsitzender Artur Grzesiek geht Ende 2017 in den Ruhestand





31.05.2017





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Datum 31.05.2017

Vorstandsvorsitzender Artur Grzesiek geht Ende 2017 in den Ruhestand

Am heutigen Tag hat Artur Grzesiek, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, dem Verwaltungsratsvorsitzenden Martin Börschel seinen Entschluss mitgeteilt, zum Jahresende 2017 in den Ruhestand zu treten. "Seit dem Frühjahr und insbesondere in den zwei Wochen seit meinem Geburtstag ist der Entschluss gereift, in den Ruhestand zu treten und mehr Zeit für meine Frau und unsere Familie zu haben. Ich bedanke mich sehr bei meinen Kollegen im Vorstand und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind ein tolles Team, das in den vergangenen Jahren gemeinsam durch dick und dünn gegangen ist", sagt Artur Grzesiek, der am 14. Mai 2017 seinen 63. Geburtstag feierte. Der Verwaltungsrat wird nun in den kommenden Tagen beraten, welche Schritte zur Neubesetzung der Position zu gehen sind.

Gebürtig aus Castrop-Rauxel stammend und auch bei der dortigen Sparkasse in die Ausbildung gegangen, kann Grzesiek auf über 40 erfolgreiche Jahre in der Sparkassenorganisation zurück blicken. Am 1. November 2008 übernahm er das Amt des Vorstandsvorsitzenden bei der Sparkasse KölnBonn. In dieser Zeit hat Grzesiek das Institut erfolgreich restrukturiert und zu einer modernen, aber auf das Geschäft in der Region konzentrierten Sparkasse entwickelt.

Martin Börschel, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse KölnBonn sagte: "Mit Artur Grzesiek hatten wir in den vergangenen und zum Teil sehr schwierigen Jahren, sowohl für die Finanzmärkte als auch für die Sparkasse KölnBonn, einen besonnenen, erfahrenen und zielorientierten Vorstandsvorsitzenden an der Spitze unserer Sparkasse. Aus diesem Grund respektiere ich persönlich seinen Entschluss und bin mir bewusst, dass wir im Verwaltungsrat nun eine verantwortungsvolle Aufgabe zu erfüllen haben."



Kurzprofil Sparkasse KölnBonn





Die Sparkasse KölnBonn ist mit einer Bilanzsumme von 27,1 Mrd. Euro die größte kommunale Sparkasse Deutschlands. Ob als Privat- oder Firmenkunde, nahezu jeder zweite in der Region vertraut auf unsere Leistungen - online, am Telefon oder persönlich vor Ort. Wir sind an über 200 Standorten mit 4.185 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Kunden in Köln und Bonn da. Mit Herzblut für die Region: Ob Odysseum oder Tierschutzverein, ob Beethoven-Haus oder 1. FC Köln, das nachhaltige Engagement der Sparkasse KölnBonn und ihrer neun Stiftungen trägt dazu bei, dass unsere Region auch zukünftig vielfältig und attraktiv bleibt.





Kennzahlen

Stand 31.12.2016

Bilanzsumme

27,1 Mrd. Euro

Kreditvolumen

18,8 Mrd. Euro

Kundeneinlagen

22,0 Mrd. Euro

Anzahl Kunden

901.000

Anzahl Girokonten

693.000

Filialdirektionen und Filialen

15

Filialen

88

Beratungscenter

65

SB-Stellen

86

Geldautomaten

360

Mitarbeiter

4.185

Gründungsjahr

1826



Kontakt:HerrNorbert MinwegenHahnenstr. 5750667 KölnTelefon: 0221/226- 52190Fax: 0221/226- 452190E-Mail: norbert.minwegen@sparkasse-koelnbonn.de