München, 8. Juni 2017. Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG haben der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hans Jakob Zimmermann, sowie das Aufsichtsratsmitglied Friedrich Smaxwil ihre Mandate niedergelegt, um einen personellen Neuanfang innerhalb des Gremiums zu ermöglichen und damit die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu unterstützen. Andreas Knitter wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt. Dr. Ralph Heck und Helmut Meyer gehören dem Aufsichtsrat weiter als Vertreter der Kapitaleigner an. Der Aufsichtsrat wird kurzfristig aus seinen Reihen einen neuen Vorsitzenden wählen.









Kontakt:



Christian Schunck



Head of Investor Relations & Corporate Communications



Schaltbau Holding AG



Hollerithstraße 5



81829 München



Deutschland



T +49 89 93005 209



schunck@schaltbau.de



