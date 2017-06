DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Personalie





München, 8. Juni 2017. Im Anschluss an die heutige Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG hat der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat Herrn Dr. Ralph Heck zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Helmut Meyer wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hans Jakob Zimmermann, sowie das Aufsichtsratsmitglied Friedrich Smaxwil hatten ihre Mandate kurzfristig niedergelegt, um einen personellen Neuanfang innerhalb des Gremiums zu ermöglichen und damit die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu unterstützen. Andreas Knitter wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt.





"Ich freue mich auf die Aufgabe, als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Schaltbau Konzern in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Vorstand zukunftssicher aufzustellen", sagt Dr. Ralph Heck, der dem Aufsichtsrat seit Juni 2016 angehört.









Kontakt:



Christian Schunck



Head of Investor Relations & Corporate Communications



Schaltbau Holding AG



Hollerithstraße 5



81829 München



Deutschland



T +49 89 93005 209



schunck@schaltbau.de























