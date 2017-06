Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





12.06.2017 / 17:44







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.









































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

José Ignacio

Nachname(n):

Legorburo Escobar



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

HOCHTIEF Aktiengesellschaft





b) LEI

529900Y25S8NZIYTT924



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE0006070006





b) Art des Geschäfts

Aktienverkauf: Die veräußerten Aktien waren in 2014 als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive Compensation Plan) mit einer Sperrfrist von 2 Jahren zugeteilt worden, die - unabhängig vom Aktienkursniveau - nun abgelaufen ist.





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

166,00 EUR





240866,00 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

166,00 EUR





240866,00 EUR







e) Datum des Geschäfts

2017-06-12; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Name:

XETRA, MIC XETR

MIC:

XETR



