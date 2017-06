DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme





Aves One AG: Aves One AG führt Sachkapitalerhöhung durch





Aves One AG führt Sachkapitalerhöhung durch



Hamburg, 12. Juni 2017 - Der Vorstand der Aves One AG hat vorbehaltlich der kurzfristigen Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 9.207.000,00 um EUR 1.557.831,00 auf EUR 10.764.831,00 beschlossen. Es werden 1.557.831 neue Aktien mit Dividendenberechtigung ab 1. Januar 2017 ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Als Gegenleistung wurden Forderungen gegen Konzerngesellschaften in Höhe von mehr als EUR 10 Mio. eingebracht. Die Maßnahme ist Teil der Strategie, die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft zu stärken.



