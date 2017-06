DGAP-Ad-hoc: bmp Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





bmp Holding AG: Italienischer Matratzenhersteller Alessanderx S.p.a. beteiligt sich als strategischer Investor





15.06.2017 / 12:30 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





bmp Holding AG: Italienischer Matratzenhersteller Alessanderx S.p.a. beteiligt sich als strategischer Investor



Berlin, 15.06.2017 - Die bmp Holding AG ("bmp" - ISIN DE000A2E3772) und die italienische Alessanderx S.p.a. ("Alessanderx", "Magniflex") haben heute eine Kooperationsvereinbarung abschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung zeichnet Alessanderx neue Aktien von bmp als strategischer Investor und wird nach Eintragung der Maßnahme ins Handelsregister der Gesellschaft mit ca. 8,33% an bmp beteiligt sein. Alessanderx hat sich verpflichtet, die Aktien mindestens fünf Jahre lang zu halten.



Im Vorfeld hatte der Vorstand ebenfalls heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 7.590.391,00 Euro um 690.000,00 Euro auf 8.280.391,00 Euro durch Ausgabe von 690.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre zu Zweck der Beteiligung von Alessanderx als stategischem Investor auszuschließen.



Der Ausgabebetrag der neuen Aktien, die ab dem Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigt sind, beträgt 1,60 EUR je Neue Aktie. Der Gesellschaft fließen somit kurzfristig neue Barmittel (vor Abzug von Kosten) in Höhe von rund 1.104.000,00 EUR zu.



Neben der weiteren Stärkung der Liquidität ergibt sich für bmp durch die Aufnahme von Alessanderx als strategischem Investor die Chance auf ein breiteres Angebotsspektrum, attraktive Margen und insgesamt ein schnelleres Wachstum. Als ein führender europäischer Matratzenhersteller, der seine Produkte unter anderem unter der Eigenmarke Magniflex vertreibt, ist Alessanderx bereits seit Jahrzehnten erfolgreich im deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen wird bmp bei der Produktentwicklung im Matratzenbereich und der Umsetzung von Projekten aktiv unterstützen und fachlich beratend zur Seite stehen. Über die genauen Details der Kooperationsvereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Zustimmung des Aufsichtsrats steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung noch aus, wird aber kurzfristig erwartet.



Kontakt:



Corinna Riewe, bmp Holding AG, Investor Relations, Tel.: 030-20305567, e-mail: criewe@bmp.com, Fax: 030-20305555















15.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de