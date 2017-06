DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung





Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Heidelberg

WKN A2E4T5

ISIN DE000A2E4T51









Hinweis zur Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juli 2017





Mit Bekanntmachung vom 14. Juni 2017 im Bundesanzeiger hat die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft zu ihrer diesjährigen

ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 27. Juli 2017 um 10.00 Uhr im Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz

2, 68161 Mannheim eingeladen. Zur Klarstellung weisen wir darauf hin, dass neben den Aktien mit der WKN 731400 / ISIN DE0007314007

auch die jungen Aktien mit der WKN A2E4T5 / ISIN DE000A2E4T51 zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

berechtigen.







Heidelberg, im Juni 2017

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Der Vorstand



































