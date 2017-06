DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Börsengang/Absichtserklärung





Bestandsentwickler Noratis AG plant Börsengang





19.06.2017 / 08:49 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.



- Börsengang im Scale Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse angestrebt

- Kapitalerhöhung um bis zu 2 Mio. neue Aktien zur Wachstumsfinanzierung beschlossen; Umplatzierung ausschließlich im Rahmen der Greenshoe-Option

- Preisspanne auf 18,75 EUR bis 22,75 EUR je Aktie festgesetzt

- Zeichnungsfrist vom 21. Juni 2017 bis 27. Juni 2017

- Nachhaltiger Lock-up der Altaktionäre





Eschborn, 19. Juni 2017 - Die Noratis AG, ein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien, gibt heute die Angebotsdetails für ihren im Scale Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse geplanten Börsengang bekannt. Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung. Basis des Angebots wird ein Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist für den heutigen 19. Juni 2017 vorgesehen.





Das Angebot umfasst 2.000.000 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Die Preisspanne ist auf 18,75 EUR bis 22,75 EUR je Aktie festgesetzt worden. Der Zeitraum für das öffentliche Angebot startet am 21. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 27. Juni 2017 (Privatanaleger bzw. natürliche Personen 15:00 Uhr MESZ; institutionelle Investoren 17:00 MESZ). Die Gesellschaft plant, die erwarteten Bruttoemissionserlöse von bis zu 45,5 Mio. EUR für die weitere Finanzierung des Wachstums zu verwenden, indem Ankaufsmöglichkeiten von Immobilien mit einer höheren Flexibilität genutzt werden können.





Im Zuge einer Greenshoe-Option können zusätzlich bis zu 200.000 bestehende Aktien (10% der Basistransaktion) zum Angebotspreis aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre Norlig GmbH als Gesellschaft des Unternehmensgründers Oliver C. Smits sowie der SIA Hansahold platziert werden. Diese halten aktuell jeweils 33,33% des vor der Kapitalerhöhung bestehenden Grundkapitals (2.000.000 Aktien zu je 1,00 EUR). Die restlichen 33,33% der bestehenden Aktien werden vom Vorstandsvorsitzenden Igor Christian Bugarski gehalten. Bei voller Ausübung der Greenshoe-Option würde ein Streubesitz von 55% (2.200.000 von 4.000.000 Aktien) erreicht. Die Gesellschaft hat einer Lock-Up-Frist von sechs Monaten ab Handelsstart zugestimmt. Für die darauffolgenden sechs Monate darf eine Veräußerung von Aktien erst nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Emissionsbank erfolgen. Die bestehenden Aktionäre haben sich verpflichtet, während einer Periode von zwölf Monaten keine Veräußerungen vorzunehmen.





Der Platzierungspreis sowie die endgültige Zahl platzierter Aktien werden voraussichtlich am 27. Juni 2017 veröffentlicht. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Noratis AG soll voraussichtlich am 30. Juni 2017 erfolgen. Ebenfalls ist für den 30. Juni 2017 die Lieferung der zugeteilten Aktien vorgesehen. Die ICF BANK AG agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.



--- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ---





Die Noratis AG (www.noratis.de) ist ein in Eschborn bei Frankfurt ansässiger, dynamisch wachsender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Die Gesellschaft erwirbt bundesweit Liegenschaften mit Entwicklungspotential, meist Werkswohnungen, Quartiere oder Siedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren in Städten ab 10.000 Einwohner sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgtem Ankauf unterzieht Noratis die Liegenschaften einer intensiven Aufwertung, um sie im Anschluss gewinnbringend mittels Blockverkäufen oder im Wege der Einzelprivatisierungen zu veräußern. Auf diese Weise erhält und schafft Noratis Wohnraum mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis für Mieter mit mittleren und kleineren Einkommen. Alleine seit 2014 hat Noratis 14 Projekte mit mehr als 1.300 Wohneinheiten erfolgreich abgeschlossen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte Noratis einen Umsatz von 44,6 Mio. EUR und ist damit seit dem Jahr 2014 im Schnitt pro Jahr um 63% gewachsen.

Kontakt Investor Relations:

cometis AG



Philipp Oksche



Unter den Eichen 7



D-65195 Wiesbaden



Tel. +49 (0) 611 20 585 5 35



E-Mail: oksche@cometis.de





Disclaimer



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 19. Juni 2017 im Internet auf der Website der Emittentin www.noratis.de und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt veröffentlicht. Infolgedessen richtet sich diese Veröffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Veröffentlichung nur an diejenigen Personen in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung) ("qualifizierte Anleger") sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als Deutschland. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb eines anderen Mitgliedslandes des EWR als Deutschland erhalten, sollte sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.