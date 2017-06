DGAP-Ad-hoc: Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg -Girozentrale- / Schlagwort(e): Ausschüttungen





Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg -Girozentrale-: Vorstand der Bremer Landesbank hat beschlossen, die Zinszahlung auf die den Eigenmitteln zuzurechnenden AT1-Schuldverschreibungen am nächsten Zinszahlungstag ganz entfallen zu lassen





20.06.2017 / 15:48 CET/CEST





Vorstand der Bremer Landesbank hat beschlossen, die Zinszahlung auf die den Eigenmitteln zuzurechnenden AT1-Schuldverschreibungen am nächsten Zinszahlungstag ganz entfallen zu lassen



Bremen, 20. Juni 2017: Der Vorstand der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - ("BLB") hat heute für die von der BLB als "EUR 50,200,000 Perpetual Non-cumulative Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2015" begebenen Schuldverschreibungen (ISIN: DE000BRL00A4, WKN: BRL 00A) und als "EUR 100,000,000 Perpetual Non-cumulative Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2015" begebenen Schuldverschreibungen (ISIN: DE000BRL00B2, WKN: BRL 00B) (zusammen die "AT1-Schuldverschreibungen"), die den Eigenmitteln der BLB zuzurechnen sind, in Ausübung seines freien Ermessens gemäß § 3 (8) (a) der jeweiligen Anleihebedingungen der AT1-Schuldverschreibungen entschieden, die Zinszahlung auf die AT1-Schuldverschreibungen am nächsten Zinszahlungstag am 29. Juni 2017 für die derzeit laufende Zinsperiode ganz entfallen zu lassen.



Fred Walther, Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -, Investor Relations, Tel.: +49 421 332 2453, E-Mail: investor-relations@bremerlandesbank.de, Fax: +49 421 332 2649



ISIN: DE000BRL00A4



Börse: Geregelter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse (Bourse de Luxembourg)



Eine vollständige Übersicht der Eigenemissionen der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - (ISIN, Börse, Segment) ist abrufbar auf der Website der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - unter:

https://www.bremerlandesbank.de/investor-relations/ad-hoc-mitteilungen/









