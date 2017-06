DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung





Kleinostheim, 22. Juni 2017 - Der Vorstand der curasan AG (ISIN DE0005494538) wurde heute im Anschluss an ein Arbeitsgespräch mit den Finanzbehörden im Rahmen einer seit 2013 laufenden steuerlichen Betriebsprüfung überraschend darüber informiert, dass gegenüber der Gesellschaft voraussichtlich Steuernachforderungen von bis zu 800 TEUR erhoben werden.



Hierbei geht es um die bereits im Jahr 2008 veräußerten dentalen Geschäftsaktivitäten an die Riemser Pharma GmbH und deren Bewertung. curasan wird alle Schritte einleiten, diesen Betrag zu reduzieren und zu gegebener Zeit die möglichen Rechtsmittel prüfen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft versuchen, mit den Finanzbehörden eine Ratenzahlung in dieser Angelegenheit zu vereinbaren.



Die Gesellschaft wird daher im zweiten Quartal 2017 dieses Risiko entsprechend bilanzieren, was das Konzernergebnis nach Steuern belasten wird. Somit wird die im bisherigen Ergebnisausblick genannte Bandbreite hinsichtlich des Nettoergebnisses voraussichtlich nicht erreicht werden können.



Unabhängig davon geht curasan weiter von der für 2017 erwarteten Umsatzsteigerung aus. Das operative Geschäft ist von der Sonderbelastung nicht betroffen.



Kontakt curasan AG:



Ingo Middelmenne



Head of Investor Relations



+49 6027 40 900-45



+49 174 90 911 90



ingo.middelmenne@curasan.com



Andrea Weidner



Head of Corporate Communications



+49 6027 40 900-51



andrea.weidner@curasan.com



















