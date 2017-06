DGAP-Ad-hoc: PINGUIN HAUSTECHNIK AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Pinguin Haustechnik AG: Mehrheit der Pinguin-Aktien verkauft





27.06.2017 / 17:06 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR





Hamburg/Düren, 27. Juni 2017 - Die Pinguin Haustechnik AG (ISIN DE0007494007 / WKN 749400) (nachfolgend "Gesellschaft") wurde soeben davon unterrichtet, dass die Triton Liegenschaften GmbH mit Sitz in Bergisch-Gladbach soeben mehrere Aktienkaufverträge in Bezug auf insgesamt 1.577.307 Aktien an der Gesellschaft (entsprechend rund 67,01 % des Grundkapitals der Gesellschaft) geschlossen hat. Ferner wurde die Gesellschaft soeben davon unterrichtet, dass die IG Capital GmbH mit Sitz in Bergisch-Gladbach ebenfalls soeben mehrere Aktienkaufverträge in Bezug auf insgesamt 525.769 Aktien an der Gesellschaft (entsprechend rund 22,34 % des Grundkapitals der Gesellschaft) geschlossen hat. Die Übertragung der Aktien auf die jeweiligen Käufer soll voraussichtlich innerhalb von 3 Geschäftstagen erfolgen.







