Berlin, den 28. Juni 2017 - Der Vorstand der MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), hat die am 28. Juni 2017 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird daher durch Ausgabe von 720.461 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien von derzeit EUR 25.622.711,00 auf dann EUR 26.343.172,00 erhöht werden. Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2016 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei M&G International Investments Ltd., London, zu einem Preis von EUR 6,94 je neuer Aktie platziert.



Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 5,0 Millionen zu.



Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen dem weiteren Wachstum sowie der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen.



