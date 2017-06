DGAP-News: bmp Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges





bmp Holding AG trennt sich vom Venture Capital Restportfolio



Berlin, 29. Juni 2017: Die bmp Holding AG (DE000A2E3772) hat wie geplant die Anteile an ihren restlichen sechs Venture Capital Minderheitsbeteiligungen mit Wirkung zum 30.06.2017 an einen Privatinvestor im Rahmen einer Secondary-Transaktion verkauft. Damit ist der Weg frei, sich nunmehr vollständig auf das neue Kerngeschäft, den Onlinehandel im Bereich Schlafwelten, fokussieren zu können.



Der Kaufpreis für die Beteiligungen, die zuvor in die 100%ige bmp-Tochtergesellschaft ReFer GmbH eingebracht worden waren, liegt mit EUR 5 Mio. EUR nahe am IFRS-Buchwert per 31.03.2017 in Höhe von EUR 5,3 Mio. und deutlich über dem HGB-Buchwert von EUR 4,0 Mio. Zusätzlich wurde eine Erfolgsbeteiligung von 20-50% auf zukünftige, über dem Verkaufspreis zzgl. möglicher Folgeinvestments liegende Veräußerungserlöse vereinbart. Die Kaufpreiszahlung erfolgt als Ablösung bestehender Darlehen in Höhe von EUR 3,5 Mio. und einer Zahlung in Cash in Höhe von EUR 1,5 Mio.



"Für die bmp-Gruppe war es ein entscheidender Schritt, uns endgültig von unserem Venture Capital Restportfolio zu trennen", erläutert Oliver Borrmann, Vorstand der bmp Holding AG. "Wir haben dies nun zu fairen Konditionen und zum angestrebten Termin erreicht. Mit einer sauberen Struktur, gestärkter Liquidität und einer deutlich verbesserten Eigenkapitalquote sind wir jetzt bestens aufgestellt, uns auf unser operatives Geschäft zu konzentrieren und die Weichen wieder auf Wachstum zu stellen."





bmp prüft weiterhin eine mögliche Einbringung von Cubitato und die vollständige Integration der bestehenden Tochterunternehmen. Auch wird weiterhin eine größere Kapitalmaßnahme mit Bezugsrecht der Aktionäre im zweiten Halbjahr 2017 angestrebt.



Über bmp



Die bmp Holding AG (www.bmp-holding.de) ist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte eCommerce Unternehmensgruppe.



Ihre Tochtergesellschaften sleepz home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.markenschlaf.de, www.schlafnett.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de oder www.matratzendiscount.de.



Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin und Wolfhagen.



Für weitere Informationen:



Corinna Riewe



Investor Relations



Tel.: +49-30-20305567

criewe@bmp.com

























