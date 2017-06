DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges





Wirecard schließt die Akquisition des Kartenakzeptanz-Kundenportfolios der Citigroup in Singapur und Hongkong abAschheim (München). Wirecard hat die Akquisition des Kundenportfolios für Kartenakzeptanz der Citigroup in zwei von elf Ländern abgeschlossen. Mit dem Closing in Singapur und Hongkong liegt Wirecard in dem prognostizierten Projektzeitplan. Der Asset Deal, welcher am 13. März 2017 bekanntgegeben wurde, umfasst sämtliche Kunden der Citigroup im Bereich Kreditkartenakzeptanz in Singapur, Hongkong, Macau, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Philippinen, Thailand, Indien, Australien und Neuseeland. Das Closing der neun ausstehenden Länder erfolgt in mehreren Schritten bis Juni 2018.







Kontakt:



Christian Heiser



IR Manager



Tel.: +49 (0)89 4424-1310



e-Mail: christian.heiser@wirecard.com







Iris Stöckl



VP Corp.Com./IR



Tel.: +49 (0)89-4424-1424



e-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com



http://www.wirecard.com



ISIN DE0007472060



Reuters: WDI.GDE



Bloomberg: WDI GY





Über Wirecard:





Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

























30.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de