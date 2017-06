DGAP-News: MagForce AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis





MagForce AG gibt Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 und operative Highlights bekannt



Ausweitung der Kommerzialisierung der NanoTherm Therapie zur Behandlung von Hirntumoren in Europa; Kostenerstattung in Deutschland und Beschleunigung der Implementierung des grenzübergreifenden Erstattungsprozesses als nächste Schritte







Zweites klinisches Behandlungszentrum für intermediären Prostatakrebs in den USA am CHRISTUS Santa Rosa Hospital - Medical Center in San Antonio, Texas, eingerichtet; Genehmigungsprozess des IDE-Antrags bei der FDA schreitet voran







Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung mit der renommiertem, in London ansässigen M&G International Investments Ltd.; Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 5,0 Millionen wird hauptsächlich zur Beschleunigung der internationalen Expansion eingesetzt (nach Ende der Berichtsperiode)



Berlin und Nevada, USA, 30. Juni 2017 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, hat heute die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2016, das am 31. Dezember 2016 endete, und operative Highlights bekannt gegeben.







Operative Highlights:



Die Behandlung von Gehirntumoren in Europa:



Die MagForce AG weitet die Kommerzialisierung ihrer innovativen NanoTherm Therapie weiter aus. Um die Patientenversorgung zu verbessern, integrieren Neurochirurgen die NanoTherm Therapie vermehrt in ihr primäres Behandlungsschema zur Behandlung von Gehirntumoren und verzeichnen dabei immer wieder zusätzliche medizinische Nutzen.



Die Teilnahme des Unternehmens an zahlreichen anerkannten Konferenzen und Kongressen trägt dazu bei, den Bekanntheitsgrad dieser einzigartigen Therapie bei den wichtigsten Zielgruppen - medizinische Fachkreise, Patientenvereinigungen, Patienten und Angehörige - zu erhöhen. Auch erhält MagForce zunehmend positive Rückmeldungen von Patienten über ihre Erfahrungen mit der NanoTherm Therapie.



2016 hat MagForce die Implementierung des grenzübergreifenden Erstattungsprozesses weiter beschleunigt. Jedoch ist das Zeitfenster, in dem eine Behandlung durchgeführt werden muss, aufgrund der Aggressivität von Glioblastomen begrenzt. Damit die Patienten von den Vorteilen einer Behandlung mit der NanoTherm Therapie profitieren können und sie gemeinsam mit ihren Neurochirurgen NanoTherm möglichst schnell nach der Diagnose des Tumors als Behandlung in Erwägung ziehen, arbeitet das Unternehmen weiter daran, das Wissen über den Wert seiner Therapie in medizinischen Fachkreisen zu verbreiten.



MagForce hat einen Roll-out-Plan für Europa entwickelt, mit dem Ziel, NanoActivator Geräte in mehreren europäischen Ländern zu platzieren und somit Hirntumorpatienten zu ermöglichen, sich direkt in ihren Heimatländern in eine Behandlung zu begeben. Die Behandlung der Patienten in ihren Heimatländern sollte auch den jeweilgen Kostenerstattungsprozess in diesen Ländern, in denen MagForce die CE-Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren mit der NanoTherm Therapie hat, deutlich erleichtern. MagForce hat unter anderem Polen, Italien, die Schweiz und Spanien als besonders interessante Märkte für die NanoTherm Therapie identifiziert.



Gleichzeitig ist das Unternehmen dabei, die Kostenerstattung für die NanoTherm Therapie in Deutschland zu erhalten.







Die Behandlung von intermediärem Prostatakrebs in den USA:



In den USA hat die MagForce USA, Inc. einen Antrag zur Genehmigung der Durchführung einer klinischen Studie ("Investigational Device Exemption", IDE) bei der US-amerikanischen Regulierungsbehörde FDA ("Food and Drug Administration") für die NanoTherm Therapie zur Behandlung von intermediärem Prostatakrebs eingereicht. Im Laufe des vergangenen Jahres wiederholte und aktualisierte MagForce USA seine präklinischen Studien (die vor ungefähr zehn Jahren in Deutschland durchgeführt wurden) mit dem NanoActivator Gerät, das im Jahr 2015 an der Universität von Washington installiert wurde.



Die Ergebnisse dieser präklinischen Studien und das vorgeschlagene Prüfprotokoll für die klinische Studie wurden Ende des vierten Quartals 2016 bei der FDA eingereicht. Anfang Januar 2017 fand ein persönliches Folgetreffen mit Vertretern der FDA statt, um die eingereichten Unterlagen von MagForce zu besprechen und festzustellen, ob weiterer Klärungsbedarf besteht. Auch dieses Meeting verlief sehr produktiv. MagForce geht davon aus, die Fragen der Behörde zufriedenstellend beantworten zu können.



MagForce plant in Kürze ein weiteres persönliches Treffen mit der FDA, um festzustellen, ob die Behörde unseren vorgeschlagenen Ansatz, mit dem wir ihre Anliegen adressieren, akzeptiert.



Von zentraler Bedeutung für das Erreichen unserer Ziele ist es, klinischen Behandlungszentren einzurichten und die notwendigen Zulassungen der Behörden zu erhalten. MagForce hat die Installation eines NanoActivator Geräts an ihrem zweiten Studienzentrum am CHRISTUS Santa Rosa Hospital - Medical Center in San Antonio, Texas, abgeschlossen.



Obwohl die Gesellschaft heute ca. sechs Monate hinter ihrem Plan liegt, ist das Management weiterhin zuversichtlich und arbeitet engagiert daran, die ursprünglichen Ziele hinsichtlich des für 2018 geplanten Markteintritts und der Kommerzialisierung der NanoTherm(R) Therapie in den USA zu erreichen.







Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage



Nicht-HGB-Kennzahlen werden vom Management der MagForce AG verwendet, um operative Entscheidungen zu treffen, da sie interne Vergleiche der Leistung der MagForce AG zu historischen Ergebnissen erleichtern. Der Vorstand der MagForce AG ist der Auffassung, dass die Präsentation von Nicht-HGB-Kennzahlen in der Publikation über das abgelaufene Geschäftsjahr Investoren hinsichtlich der Beurteilung und dem Verständnis hilft, wie der Vorstand die Leistungen und die Ergebnisse des Unternehmens auf einer Vergleichsbasis beurteilt, die nach HGB nicht darstellbar ist. Diese Vergleichsbasis ermöglicht es, viele nicht wiederkehrende, seltene oder nicht liquiditätswirksame Sachverhalte, die nach Auffassung des Vorstandes nicht Bestandteil des Kerngeschäfts der Gesellschaft sind, zu eliminieren. Dies ist bei einer Erstellung von Kennzahlen nach deutschen Rechnungslegungsstandards jedoch nicht zulässig.



Nicht-HGB Kennzahlen sollten nicht isoliert von, oder als Ersatz, bzw. als höherwertige finanzielle Kennzahlen betrachtet werden, als solche, die nach dem HGB aufgestellt werden.



Der Jahresfehlbetrag betrug im Geschäftsjahr TEUR 7.231 (Vorjahr: TEUR 1.547). Der Nicht-HGB-Jahresfehlbetrag blieb dagegen mit TEUR 5.107 (Vorjahr: TEUR 5.050) annähernd gleich.



Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 262 auf insgesamt TEUR 3.252 gestiegen (Vorjahr: TEUR 2.990). Dieser Anstieg resultiert aus der erhöhten durchschnittlichen Mitarbeiterzahl im Geschäftsjahr 2016 (29; Vorjahr: 23).



Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf TEUR 1.581 (Vorjahr: TEUR 7.702), während die Nicht-HGB-Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 136 auf TEUR 1.581 (Vorjahr: von TEUR 1.445) gestiegen sind. Diese Nicht-HGB-Steigerung resultiert in Wesentlichen aus erhöhten Weiterbelastung von Kosten an die Tochtergesellschaften. Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge wurden für die Überleitung zu den Nicht-HGB-Kennzahlen bereinigt um die Vorjahreserträge aus der Erweiterung der im Januar 2015 übertragenen Entwicklungs- und Vertriebsrechte für die Territorien Kanada und Mexiko (TEUR 3.033), um die Erträge aus dem Verkauf von vier NanoActivator Geräten an die MagForce USA, Inc. (TEUR 2.421) und um die Zuschreibung der Darlehen der MT MedTech GmbH (TEUR 803).



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf TEUR 4.309 (Vorjahr: TEUR 3.173), während die Nicht-HGB betrieblichen Aufwendungen mit TEUR 6.918 (Vorjahr: TEUR 6.824) annähernd unverändert blieben. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für die Überleitung zu den Nicht-HGB-Kennzahlen um die Wertberichtigung der Darlehen der MT MedTech GmbH in Höhe von TEUR 1.218 (Vorjahr: TEUR 0) angepasst.



Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei TEUR -6.575 (Vorjahr: TEUR -5.185).



Der Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit betrug TEUR 3.073 (Vorjahr: Mittelabfluss von TEUR -2.577). Die Mittelzuflüsse des Geschäftsjahres sind vor allem auf die Rückzahlung der kurzfristigen Ausleihung in Höhe von TEUR 3.000 zurückzuführen. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug TEUR 2.723 (Vorjahr: TEUR 0).



Die frei verfügbare Liquidität lag zum 31. Dezember 2016 bei TEUR 614 (Vorjahr: TEUR 1.393).







Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierung der Gesellschaft nach dem Stichtag



Um die Liquidität weiter zu stärken und die Entwicklung neuer Produkte über 2017 hinaus zu ermöglichen, hat die Gesellschaft am 2. März 2017 eine dreijährige Wandelanleihe in Höhe von 5 Mio. EUR zu einem Zinssatz von 5 % p. a. und einem Wandlungspreis von EUR 5,00/Aktie ausgegeben. Als nicht-verwässernde Finanzierung stellt Lipps & Associates LLC weiterhin Finanzierungslinien zur Verfügung um die Expansionspläne zu unterstützen.



Am 28. Juni 2017 hat die MagForce AG darüber hinaus eine Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital beschlossen und erfolgreich durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird daher durch Ausgabe von 720.461 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien von EUR 25.622.711,00 auf EUR 26.343.172,00 erhöht werden. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung sämtlich von der in London ansässigen M&G International Investments Ltd. Zu einem Preis von EUR 6,94 gezeichnet. Der Bruttoemissionserlös für MagForce beträgt EUR 5,0 Millionen. Das zusätzliche Kapital wird hauptsächlich zur Beschleunigung der laufenden internationalen Expansion von MagForce, insbesondere in Europa, eingesetzt.







Ausblick und finanzielle Prognose für 2017 und darüber hinaus



Im Jahr 2017 wird sich MagForce auf die Einleitung der für Europa geplanten Expansionsstrategie zur Behandlung von Hirntumoren, die Initiierung einer Kostenerstattungsstudie in ausgewählten Ländern in Europa, den Beginn der klinischen Zulassungsstudie in der Indikation Prostatakrebs in den USA sowie den Produktionsstart des ambulanten NanoActivator Geräts konzentrieren.



Die Gesellschaft erwartet eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit durch die für Europa geplante Expansionsstrategie. Dies geht einher mit der Initiierung einer Kostenerstattungsstudie in den teilnehmenden Ländern. MagForce erwartet basierend auf der erhöhten Geschäftstätigkeit höhere kommerzielle Kosten sowie eine Erhöhung des Jahresfehlbetrags im Jahr 2018.



Für die Jahre 2017 und 2018 plant die Gesellschaft, ihre Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Patientenorganisationen erneut weiter zu vertiefen, um die Therapie weiter zu etablieren und die Anzahl der Patientenanfragen zu erhöhen. Weiterhin werden neue Wege der Kostenerstattung in Deutschland und in ausgewählten Ländern eingeführt, um die NanoTherm Therapie einer möglichst großen Patientengruppe zugänglich zu machen. Auch soll die Präsenz der Gesellschaft auf einschlägigen Veranstaltungen und bei ausländischen Patientenorganisationen erhöht werden.



Das Management der MagForce AG hat erfolgreich die notwendigen Maßnahmen ergriffen und einen Plan zur Finanzierung aufgestellt, um die Expansionziele für Europa für 2017 und 2018 zu erreichen.







Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.



Die MagForce AG, gelistet im neuen Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel.



NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de



Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: video (You Tube)



Bleiben Sie auf dem Laufenden und tragen Sie sich auf unsere Mailing List ein.





Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.





Kontakt:



Barbara von Frankenberg



Vice President



Communications & Investor Relations



T +49-30-308380-77



Barbara von Frankenberg

Vice President

Communications & Investor Relations

T +49-30-308380-77

E-Mail: bfrankenberg@magforce.com

























