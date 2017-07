DGAP-Ad-hoc: exceet Group SE / Schlagwort(e): Stellungnahme/Sonstiges





Potentieller Käufer eines Aktienpaketes, welcher ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der exceet Group SE erwog, wird kein Übernahmeangebot unterbreiten.



Luxemburg, 5. Juli 2017 - Die exceet Group SE (ISIN LU0472835155) wurde heute von dem Großaktionär Greenock S.à r.l., der mit einem potentiellen Käufer über den Erwerb von rund 33.9% am stimmberechtigten Grundkapital der exceet Group SE verhandelt hat, informiert worden, dass sich der potentielle Käufer von weiteren Verhandlungen zurückgezogen hat und somit auch kein Übernahmeangebot unterbreiten wird.



Für weitere Informationen:



Wolf-Günter Freese, CEO & CFO - Email: Investor.relations@exceet.lu



exceet Group SE



115, avenue Gaston Diderich



L-1420 Luxembourg



Telefon +352 26 29 91 22



ISIN LU0472835155 (Public Shares), Regulated Market, Prime Standard, Frankfurt/Main



Über exceet



exceet ist eine internationale Technologiegruppe, die sich auf die Entwicklung und Fertigung intelligenter,



komplexer und sicherer Elektronik spezialisiert hat.

























