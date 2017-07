DGAP-Ad-hoc: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Vertrag





Pyrolyx AG: Vertrag zur Übernahme von 1.599.396 neuen Pyrolyx-Aktien unterzeichnet





11.07.2017 / 10:23 CET/CEST





Zur Umsetzung des öffentlichen Angebots in Australien und in einigen anderen außereuropäischen Jurisdiktionen hat die Pyrolyx AG heute mit Moelis Australia Advisory Pty. Ltd. (Sydney, Australien) einen Übernahmevertrag abgeschlossen, in dem Moelis sich verpflichtet, insgesamt 1.599.396 neue Pyrolyx-Aktien vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen fest zu übernehmen. Die Pyrolyx AG wird daraus einen Emissionserlös von ca. EUR 23,5 Mio. vor Transaktionskosten erzielen.





