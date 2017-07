DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission





DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG platziert erfolgreich geratete, unbesicherte Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 270.000.000





12.07.2017





Ad Hoc-Mitteilung nach ART. 17 MAR



DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG platziert erfolgreich geratete, unbesicherte Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 270.000.000



Langen, 12. Juli 2017 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0) hat heute eine geratete, unbesicherte Unternehmensanleihe (Senior Notes) in einem Gesamtnennbetrag von EUR 270.000.000 erfolgreich platziert. Sie hat eine Laufzeit von 5 Jahren (bis 2022) und ist mit 2,875% p.a. verzinst.



Die Unternehmensanleihe wird nach New Yorker Recht (144A/Reg S) begeben und an der Luxemburger Börse (Euro MTF Markt) gelistet werden. Die Nettoerlöse aus der Emission sollen für Zwecke der teilweisen Refinanzierung von ausstehenden Verbindlichkeiten der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und bestimmter Tochtergesellschaften verwendet werden.



Die Unternehmensanleihe hat ein "BB+"-Rating von der Ratingagentur Standard & Poor"s sowie ein "Ba2"-Rating von der Ratingagentur Moody"s erhalten.



