DGAP Stimmrechtsmitteilung: DIC Asset AG





DIC Asset AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung





13.07.2017 / 17:57





Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.







DIC Asset AG



Frankfurt am Main



ISIN: DE000A1X3XX4



WKN: A1X3XX



DIC Asset AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung







Die RAG-Stiftung, Essen, Deutschland, (die "Mitteilende") hat uns am 11. Juli 2017 unter Bezugnahme auf ihre Stimmrechtsmitteilung vom 7. Juli 2017 zur Schwellenüberschreitung von 10% der Stimmrechte gemäß § 21 Abs. 1 WpHG an der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, Deutschland, gemäß § 27a Abs. 1 WpHG die mit dem Erwerb verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel wie folgt mitgeteilt:



1. Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele (§ 27a Abs. 1 Satz 3 WpHG)



1.1. Die Investition in die DIC Asset AG dient nicht der Umsetzung strategischer Ziele, sondern der Erzielung von Handelsgewinnen (einschließlich Dividendenerträgen).



1.2. Vorbehaltlich der Marktbedingungen, des Aktienkurses, der Performance und anderer Faktoren beabsichtigt die Mitteilende nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der DIC Asset AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.



1.3. Die Mitteilende strebt nicht an, auf die Besetzung eines Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans der DIC Asset AG Einfluss zu nehmen. Die Mitteilende ist aber offen für eine ihrer Beteiligung an der DIC Asset AG entsprechende Repräsentanz im Aufsichtsrat der DIC Asset AG.



1.4. Die Mitteilende strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der DIC Asset AG an, insbesondere auch nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung oder die Dividendenpolitik.



2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG)



Die Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte erfolgte aus Eigenmitteln.



Frankfurt am Main, im Juli 2017



DIC Asset AG



Der Vorstand



























13.07.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de