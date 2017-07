DGAP-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Börsengang





MuM seit 20 Jahren an der Börse



- Wertschöpfung seitdem rund verzehnfacht





Wessling, 14. Juli 2017 - Heute vor 20 Jahren, am 14. Juli 1997, gab der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) sein Börsendebüt und stellte sich als 8. Unternehmen am damals gerade vier Monate alten "Neuen Markt" vor. Die Nachfrage nach MuM-Aktien war danach so gewaltig, dass es zu einer 178-fachen Überzeichnung kam und die Zuteilung per Losentscheid erfolgte.





Seither hat MuM die Börsennotierung für eine starke Expansion genutzt: Wertschöpfung und Mitarbeiterzahl konnten etwa verzehnfacht werden, wobei das Geschäftsmodell beibehalten und lediglich qualitativ und strukturell weiterentwickelt wurde. Abgesehen von einer Konsolidierung 2002-2004 nach (zu) stürmischer Expansion und kurzer Unterbrechung durch die Weltwirtschaftskrise 2009 verlief das Wachstum stetig.





Der Kursverlauf der MuM-Aktie war nicht ganz so stetig, sondern stieg vom Ausgabekurs EUR 5,75 zunächst im Rahmen des New-Economy-Hypes rasch auf bis zu EUR 26 im April 1998, um dann in der darauffolgenden Baisse bis auf ein Tief von EUR 1,50 im Januar 2003 zu fallen. Danach pendelte der Kurs mehr als 10 Jahre lang um die Marke von 5 Euro und nahm schließlich ab 2015 rasant Fahrt auf. Insgesamt war die Volatilität der MuM-Aktie aber deutlich geringer als bei den meisten Neuemissionen von damals, soweit die Firmen überhaupt bis heute überlebt haben.





MuM-Gründer, Hauptaktionär und CEO Adi Drotleff blickt insgesamt sehr zufrieden auf die letzten 20 Jahre zurück: "Für uns war der Börsengang die Initialzündung für eine gesunde Entwicklung vom Nischenanbieter zu einem international agierenden Mittelstands-Konzern. Mehr als 25.000 Kunden aller Größenklassen in ganz Europa, Asien und Amerika nutzen heute unsere Software-Lösungen und fragen unsere Serviceleistungen nach. Wir haben ein breit aufgestelltes, professionelles Management und loyale, hoch qualifizierte Mitarbeiter, dazu eine solide Bilanz und ein profitables, nachhaltiges Wachstum. Und unsere Aktionäre können sich über die positive Kursentwicklung und eine gute Dividendenrendite freuen."



























