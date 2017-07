DGAP-News: CropEnergies AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende





CropEnergies verdoppelt Dividende





18.07.2017 / 14:24







Mannheim, 18. Juli 2017 - Die Aktionäre der CropEnergies AG, Mannheim, stimmten dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand, die Dividende zu verdoppeln und 0,30 Euro je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten, mit großer Mehrheit zu. Daraus ergibt sich eine Ausschüttungssumme von 26,2 Millionen Euro. Alle weiteren Tagesordnungspunkte, einschließlich der Neuwahl des 6-köpfigen Aufsichtsrats, wurden ebenfalls mit einer Mehrheit von über 99 Prozent angenommen. Rund 650 Aktionäre und Gäste nahmen an der Hauptversammlung im Mannheimer Congress Center Rosengarten teil. Insgesamt waren 86 Prozent des Aktienkapitals vertreten.







Das besondere Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre auf der Hauptversammlung galt, neben dem Jahresabschluss 2016/17, vor allem den Entwicklungen im Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 und der aktuellen Diskussion über die politischen Rahmenbedingungen und Ziele für Biokraftstoffe in der EU für den Zeitraum bis 2030 bei. In der EU werden durch erneuerbare Energien im Transportsektor bereits heute jährlich rund 35 Mio. t an Treibhausgasemissionen vermieden. Biokraftstoffe sind dabei der wichtigste erneuerbare Energieträger im Verkehr. Wenn die EU ihre Klimaschutz- und Energieziele im Transportsektor erreichen will, kann dies nur mit Biokraftstoffen erfolgen. Vor diesem Hintergrund hält es CropEnergies für notwendig, dass Biokraftstoffe aus Ackerpflanzen auch zukünftig ihren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz auf Europas Straßen leisten können.











Die CropEnergies AG



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft von CropEnergies. Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe heute der führende europäische Hersteller von nachhaltig erzeugtem Bioethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO 2 -Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich rund 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff.







Zusätzlich zu Kraftstoffalkohol stellt CropEnergies 150.000 Kubikmeter hochreinen Neutralalkohol her, die in der Getränke-, Kosmetik- und pharmazeutischen Industrie oder für technische Anwendungen eingesetzt werden. Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nicht-fermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.







Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.







Die CropEnergies AG (ISIN DE000AOLAUP1) ist seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.









