Göttingen, 19. Juli 2017. In seiner heutigen außerordentlichen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Sartorius AG Dr. Lothar Kappich zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die Wahl war erforderlich geworden, nachdem der bisherige Vorsitzende, Professor Dr. Arnold Picot, am 09. Juli 2017 unerwartet verstorben war.



Diplom-Ökonom Lothar Kappich (60), der bis zum Erreichen der Altersgrenze Geschäftsführer der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG war, gehört dem Sartorius-Aufsichtsrat seit 2007 an und ist seit 2011 bzw. 2017 zudem Mitglied des Nominierungs- sowie des Präsidialausschusses.



