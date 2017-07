DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Pyrolyx AG: Umstellung auf Namensaktien zum 20. Juli 2017; neue WKN/ ISIN



München, 19.07.2017





Der Handel der Pyrolyx Aktie wird per 20. Juli 2017, von Inhaber- auf Namensaktien umgestellt. Die neue WKN der Pyrolyx Aktie lautet ab sofort A2E4L4, die neue ISIN DE000A2E4L4.



Über die Pyrolyx AG





Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Masterbatch- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland ein hochmodernes rCB-Werk und expandiert derzeit in die USA und wird dort ein weiteres Werk errichten.



Die Aktien des Unternehmens (WKN-Neu A2E4L4) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel und im m:access notiert.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrolyx.com / www.carbon-clean-tech.com



Kontakt:



Rolf-Hendrik Arens



VP Communications & IR

arens@pyrolyx.com



