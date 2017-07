DGAP-Ad-hoc: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung





SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Neue Perspektive für finanzielle Restrukturierung der SKW Metallurgie Gruppe





20.07.2017 / 14:16 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Neue Perspektive für finanzielle Restrukturierung der SKW Metallurgie Gruppe



- Kreditgeber des Konsortialkreditvertrages der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG beabsichtigen den Verkauf von Kreditforderungen an Finanzinvestor Speyside Capital



- Zeitnahe Verständigung über Eckpunkte des Konzepts der weiteren finanziellen Restrukturierung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG mit Speyside Capital beabsichtigt



München (Deutschland), 20. Juli 2017



Die Kreditgeber des Konsortialkreditvertrages (dem wesentlichen Instrument der Fremdfinanzierung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG) haben sich mit dem Finanzinvestor Speyside Capital in einem Term Sheet über wesentliche Bedingungen eines Verkaufs der gesamten Kreditforderungen in Höhe von ca. EUR 74 Mio. geeinigt.



Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (WKN SKWM02 / ISIN DE000SKWM021) strebt an, kurzfristig mit Speyside Capital eine Verständigung über die Eckpunkte des Konzepts der weiteren bilanziellen Restrukturierung und strategischen Weiterentwicklung der SKW Metallurgie Gruppe zu erzielen. Um die notwendige Entschuldung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG zu erreichen, wird auch über die Umwandlung von Kreditforderungen in Eigenkapital mittels einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (Debt-Equity-Swap) verhandelt. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass diese Verhandlungen zeitnah abgeschlossen werden können.









Kontakt:



Thomas Schulz



Telefon: +49 171 86 86 482



E-Mail: tsc@tsc-komm.de Kontakt:Thomas SchulzTelefon: +49 171 86 86 482E-Mail: tsc@tsc-komm.de













20.07.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de