Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

- Erwerb eigener Aktien - 05. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Juli 2017 bis einschließlich 20. Juli 2017 wurden

insgesamt Stück 168.161 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener

Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ("Munich Re")

erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 gemäß

Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 01.

Juni 2017 mitgeteilt wurde.













Rückkauftag

Stück Aktien

Durchschnittskurs (EUR)

12.07.2017

50.000

180,4538

13.07.2017

4.000

181,8431

14.07.2017

4.000

181,6726

17.07.2017

24.933

181,2235

18.07.2017

36.586

179,7165

19.07.2017

30.000

180,2707

20.07.2017

18.642

179,7927























Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom

01. Juni 2017 bis einschließlich 20. Juli 2017 erworbenen Aktien beläuft

sich damit auf Stück 1.048.509 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re

beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der

Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der

Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Munich

Re veröffentlicht (www.munichre.com).

München, 21. Juli 2017

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Der Vorstand

























