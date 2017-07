DGAP-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Rechtssache





26.07.2017 / 15:58 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Klage der Alster & Elbe Inkasso GmbH: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vollständige Klageabweisung

Kahl am Main, 26. Juli 2017: Das Landgericht Karlsruhe hat am 26. Juli 2017 die Klage der Alster & Elbe Inkasso GmbH mit einem Streitwert von



EUR 750 Mio. gegen die SINGULUS TECHNOLOGIES AG und fünf weitere Beklagte auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadenersatz vollständig abgewiesen. Das Urteil bestätigt unsere von Anfang an geäußerte Rechtsauffassung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil die Alster & Elbe Inkasso GmbH hiergegen Berufung einlegen kann.

Kontakt:



Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279



Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924



E-Mail: bernhard.krause@singulus.de