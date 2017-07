DGAP-Ad-hoc: Allianz SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis





Allianz SE: Allianz Gruppe steigert im 2Q 2017 operatives Ergebnis um 23 Prozent aufgrund von Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen; operatives Ergebnis des Gesamtjahres wird voraussichtlich das obere Ende der avisierten Zielspanne erreichen





26.07.2017 / 22:21 CET/CEST





Die Allianz Gruppe hat im zweiten Quartal 2017, basierend auf den vorläufigen Zahlen, ein operatives Ergebnis von 2,9 Milliarden Euro (zweites Quartal 2016: 2,4 Milliarden Euro) erzielt. Das entspricht einem Anstieg von 23 Prozent. Der Gesamtumsatz stieg im zweiten Quartal 2017 um 2,0 Prozent auf 29,994 (29,402) Milliarden Euro. Der auf Anteilseigner entfallende Quartalsüberschuss stieg um 83,4 Prozent auf 2,0 (1,1) Milliarden Euro. Der Steuersatz sank auf 27 Prozent von 33 Prozent im Vorjahreszeitraum.



Die Allianz erwartet nunmehr, dass das operative Ergebnis des gesamten Geschäftsjahres das obere Ende der Zielspanne von 10,8 Milliarden Euro, plus oder minus 500 Millionen Euro, erreichen wird, vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen.



Wie bereits im ersten Quartal 2017 dargelegt, wurden Vorjahreszahlen aufgrund einer aktualisierten Definition des operative Ergebnisses und einer Rechnungslegungsänderung angepasst.



Weitere Details zum Geschäftsverlauf im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2017 wird die Allianz SE wie angekündigt am 4. August 2017 veröffentlichen.



München, 26. Juli 2017









Mitteilende Person: Michael Sieburg, Compliance Officer, Allianz SE







Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



