Petro Welt Technologies AG erwirbt russischen Proppant-Hersteller

Österreichisches Unternehmen für Ölfelddienstleistungen kauft CARBO Ceramics (Eurasia)

Wien/Moskau, 27. Juli 2017 - Die Petro Welt Technologies AG, einer der international führenden Ölfelddienstleister, und Carbo Ceramics, ein globales Technologieunternehmen in der Herstellung von Produkten und Dienstleister für die Öl- und Gasindustrie, haben einen Unternehmenskaufvertrag (SPA) über den Erwerb aller Anteile der Carbo Ceramics Cyprus Ltd. zu einem Kaufpreis von 22 Mio. USD unterzeichnet. Letztere ist Eigentümerin einer Produktionsstätte für Proppant in Kopeisk, Russland. Die Vertragsparteien planen das Closing der Transaktion für das dritte Quartal 2017, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung seitens der russischen Behörde.

Kontakt:Dirk Moser-DelaramiGrayling Austria GmbHT: +43 1 524 4300 34 | M: +43 664 605 08 801dirk.moser-delarami@grayling.com