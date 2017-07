DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges





IFRS Halbjahreszahlen der TÜV SÜD Battery Testing GmbH





Das Joint Venture TÜV SÜD Battery Testing GmbH konnte seinen Umsatz zum Halbjahr 2017 weiter steigern: Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Umsatz um 34,2 % auf 2.939 TEUR (Vorjahr: 2.190 TEUR).





Die Bilanzsumme erhöhte sich um 4,7% von 9.779 TEUR auf 10.240 TEUR. Dies beruht auf der Aktiva im Wesentlichen auf dem Anstieg der Cashpool-Forderungen gegenüber der TÜV SÜD AG in Höhe von 344 TEUR und auf der Passiva auf der Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von 341 TEUR durch das laufende Ergebnis. Dabei wird ein Bilanzgewinn i.H.v. 442 TEUR ausgewiesen.



Der Halbjahresüberschuss stieg von 75 TEUR auf 341 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Steigerung der Umsatzerlöse um 749 TEUR. Gegenläufig hierzu waren die gestiegenen Personalaufwendungen +174 TEUR, die Abschreibungen +46 TEUR sowie die sonstigen Aufwendungen +107 TEUR.





Das EBITDA stieg von 492 TEUR auf 915 TEUR.



Des Weiteren wurde die Eigenkapitalquote, im Wesentlichen wegen des gestiegenen Bilanzgewinns, von 57,2% auf 58,0% gesteigert.





Halbjahreskennzahlen:



Umsatz aktuelles Jahr/Vorjahr: + 34,2%



Halbjahresüberschuss Jahr/Vorjahr: + 352,6%



Bilanzgewinn Jahr/Vorjahr: + 336,9%



EBITDA Jahr/Vorjahr: + 86,1%



Eigenkapitalquote 30.06.17: + 0,8%



Bilanzsumme 30.06.17/31.12.16: + 4,7%





______________________________________________________________________________



HGB Halbjahreszahlen der LION Smart GmbH





Die LION E-Mobility AG gibt bekannt, dass sich die Umsatzerlöse der Tochter LION Smart GmbH im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zu den Halbjahreszahlen des Vorjahres von 780 TEUR auf 690 TEUR verändert haben.





Grund hierfür ist, dass sich Projekte verschoben haben und durch buchhalterische Abläufe und Effekte erst im zweiten Halbjahr umsatzwirksam werden. Das Betriebsergebnis von -259 TEUR (Vorjahr: -327 TEUR) ist primär auf verstärkten Personalaufbau zurückzuführen. Darüber hinaus wurde nachhaltig in Kundenbeziehungen, sieben neue Patente, den Aufbau des Maschinenparks, in das Qualitätsmanagement und den Vertrieb investiert. Dennoch konnten die Betriebskosten gegenüber dem Vorjahr verringert werden.





Der Halbjahresüberschuss hat sich damit von -355 TEUR auf -327 TEUR verbessert. Die getätigten Investitionen, der operative Erfolg bei unseren Kunden und die gute Auftragslage lassen uns positiv auf die weitere Geschäftsentwicklung in diesem Jahr blicken.





Mit der Firma Kreisel Electric wurde ein Liefervertrag für den Stationärspeicher "Mavero" bis 2021 vereinbart, für den die Produktion bereits angelaufen ist.





Die Geschäftsleitung der LION Smart GmbH rechnet mit steigenden Umsätzen im zweiten Halbjahr.





Über die LION E-Mobility AG:



Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Daniel Quinger, Herr Tobias Mayer, Herr Hany Magour, Frau Dr. Isolde Semm, und Herr Martin Specht. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de







Investor Relations Kontakt:



Herr Walter Wimmer



Email: ir@lionemobility.de



http://www.lionemobility.de







LION E-Mobility AG



Lindenstrasse 16



6340 Baar



Schweiz























