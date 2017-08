DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung





Pyrolyx AG: Eintragung Barkapitalerhöhung über 23,9 Mio. EUR





02.08.2017 / 15:05







Pyrolyx AG: Eintragung Barkapitalerhöhung über 23,9 Mio. EUR



München, 02.08.2017



Die Pyrolyx AG gibt bekannt, dass am heutigen Tage die Barkapitalerhöhung über 1.599.396 Aktien in Vorbereitung des bevorstehenden Listings an der australischen Wertpapierbörse ASX eingetragen worden ist. Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat das neue Aufsichtsratsmitglied, Michael Carapiet, Sydney 90.702,93 Stückaktien mit einem Ausgabebetrag von EUR 14,96 (AUD 22,05) erworben. Durch die Barkapitalerhöhung generiert das Münchener Unternehmen ein Gesamtvolumen von ca. 35,3 Mio AUD bzw. 23,9 Mio. EUR vor Transaktionskosten.



Über die Pyrolyx AG





Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Masterbatch- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland ein hochmodernes rCB-Werk und expandiert derzeit in die USA und wird dort ein weiteres Werk errichten.



Die Aktien des Unternehmens (WKN A2E4L4) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel und im m:access notiert.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrolyx.com / www.carbon-clean-tech.com



Kontakt:



Rolf-Hendrik Arens



VP Communications & IR

arens@pyrolyx.com



www.pyrolyx.com

























