HAMBORNER REIT AG blickt auf erfolgreiches erstes Halbjahr zurück und erhöht die Prognose für 2017





Pressemitteilung

HAMBORNER REIT AG blickt auf erfolgreiches erstes Halbjahr zurück und erhöht die Prognose für 2017

- Deutlicher Anstieg der Mieterlöse (+ 19,7 Prozent) und des FFO (+ 28,1 Prozent)

- Durchschnittlicher Fremdkapitalzins weiter gesunken auf 2,6 Prozent

- Erhöhung der Prognose für Mieterlöse (+ 18-20 Prozent) und FFO (44-45 Mio. Euro)

Duisburg, 8. August 2017 - Die HAMBORNER REIT AG blickt mit der heutigen Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts auf eine erfolgreiche erste Jahreshälfte 2017 zurück. Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich in den ersten sechs Monaten auf 35,8 Mio. Euro und lagen damit 19,7 Prozent über Vorjahresniveau. Der FFO als wesentliche Steuerungsgröße der Gesellschaft ist im ersten Halbjahr überproportional um 28,1 Prozent gestiegen und betrug 22,1 Mio. Euro. Der Periodenüberschuss lag mit 10,9 Mio. Euro ebenfalls deutlich über dem Wert des ersten Halbjahres 2016 (8,8 Mio. Euro). Die Leerstandsquote befindet sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau und betrug unter Berücksichtigung vereinbarter Mietgarantien 1,5 Prozent (Vorjahr: 1,4 Prozent). Ohne Mietgarantien betrug die Leerstandsquote 1,7 Prozent (Vorjahr: 1,7 Prozent). Der NAV je Aktie lag zum Halbjahresende bei 9,42 Euro und damit ebenfalls über Vorjahresniveau (8,93 Euro zum 30. Juni 2016). Die REIT-Eigenkapitalquote betrug 61,1 Prozent und der Loan to Value (LTV) 37,7 Prozent. Die aktuelle Finanzsituation der Gesellschaft ist damit weiterhin komfortabel.

Aufgrund des derzeit günstigen Zinsniveaus konnte die Gesellschaft die durchschnittlichen Finanzierungskosten nochmals deutlich senken. Der Durchschnittszinssatz der Darlehen liegt unter Berücksichtigung der bis zum 30. Juni 2017 abgeschlossenen, aber noch nicht abgerufenen Darlehen bei 2,6 Prozent (Vorjahr: 3,2 Prozent). "Auf dem aktuellen Zinsniveau sehen wir auch bei künftigen Kreditaufnahmen und Refinanzierungen noch zusätzliches Potential die durchschnittlichen Finanzierungskosten weiter zu senken", so die HAMBORNER-Vorstände Dr. Rüdiger Mrotzek und Hans Richard Schmitz.

Nachdem der Verkehrswert des Immobilienvermögens zum Jahresende 2016 auf über 1 Mrd. Euro gestiegen ist, konnte das Portfolio im ersten Halbjahr 2017 nochmals erweitert werden. Bereits zu Jahresbeginn ist mit dem Objekt "O³" in Köln eine moderne und hochwertige Büroimmobilie in den Besitz der HAMBORNER übergegangen. Darüber hinaus sind mit dem "market Oberfranken" in Hallstadt/Bamberg und dem "Kaufland" in Berlin-Marzahn zum Ende des ersten Quartals zwei weitere attraktive großflächige Einzelhandelsobjekte zugegangen. Das Gesamtinvestitionsvolumen für die im ersten Halbjahr zugegangenen Objekte belief sich auf 108,8 Mio. Euro. Im zweiten Quartal wurde zudem der Kaufvertrag für ein Neubauobjekt in Ratingen unterzeichnet. Die Büroimmobilie mit einem Kaufpreis in Höhe von 34,4 Mio. Euro ist am 11. Juli 2017 in das HAMBORNER-Portfolio übergegangen. Unter Berücksichtigung der in 2016 akquirierten, noch im Bau befindlichen Objekte in Kiel, Hanau und Passau, die im zweiten Halbjahr 2017 in den Besitz der Gesellschaft übergehen, wird sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf rund 216 Mio. Euro erhöhen. Aktuell verfügt die Gesellschaft noch über einen Akquisitionsspielraum in Höhe von 120 - 150 Mio. Euro.

Auch auf der Verkaufsseite war die Gesellschaft weiter aktiv. Zu Beginn des ersten Quartals 2017 fand der Besitzabgang der Ende 2016 veräußerten Immobilie am Kaßlerfelder Kreisel in Duisburg statt. Zudem wurde im Juli der Vertrag über den Verkauf eines Einzelhandelsobjekts in Minden unterzeichnet. Bei einem Restbuchwert von 3,9 Mio. Euro beläuft sich der Verkaufspreis auf 4,5 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge im ersten Halbjahr verfügte HAMBORNER zum 30. Juni 2017 über ein Portfolio von 71 Immobilien mit einem Verkehrswert von über 1,2 Mrd. Euro.

Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr hebt die Gesellschaft die bisherige Gesamtjahresprognose zu den Miet- und Pachterlösen sowie den operativen Ergebnissen (FFO) für das Gesamtjahr 2017 an. Der Vorstand geht nunmehr von einer Steigerung der Miet- und Pachterlöse in Höhe von 18 bis 20 Prozent und einer Steigerung des FFO auf eine Größenordnung von rund 44 bis 45 Mio. Euro aus. Dies entspräche einem FFO je Aktie von ca. 0,55 bis 0,56 Euro.

Kennzahlen per 30. Juni 2017



30. Juni 2017

30. Juni 2016







Miet- und Pachterlöse

35,8 Mio. EUR

29,9 Mio. EUR

EBITDA

32,0 Mio. EUR

26,7 Mio. EUR

Jahresüberschuss vor Abschreibungen (EBDA)

24,7 Mio. EUR

19,8 Mio. EUR

Periodenergebnis

10,9 Mio. EUR

8,8 Mio. EUR

Funds from Operations (FFO) absolut

22,1 Mio. EUR

17,3 Mio. EUR

Funds from Operations (FFO) je Aktie

0,28 EUR

0,28 EUR

Net Asset Value (NAV) je Aktie

9,42 EUR

8,93 EUR

Anzahl ausgegebener Aktien

79.717.645

62.002.613

REIT Eigenkapitalquote

61,1 %

56,9 %

Loan to Value (LTV)

37,7 %

40,5 %









Über die HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Investor- & Public Relations:

Christoph Heitmann



Tel.: +49 (0)203 54405-32



Fax: +49 (0)203 54405-49



E-Mail: c.heitmann@hamborner.de



Web: www.hamborner.de