MagForce AG schließt Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank ab





08.08.2017





Berlin, 8. August 2017 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5) und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben heute eine Vereinbarung abgeschlossen, wonach die EIB der MagForce AG ein Darlehen in Höhe von bis zu EUR 35 Millionen gewährt. Davon stehen bis zu EUR 10 Millionen nach Unterzeichnung der Vereinbarung zur Auszahlung bereit. Weitere EUR 25 Millionen können innerhalb der nächsten 36 Monate in bis zu vier Tranchen abgerufen werden. Sie sind u.a. gebunden an das Erreichen von bestimmen operativen Meilensteinen. Es besteht weder die Verpflichtung, diese Tranchen abzurufen, noch entsprechende Bereitstellungszinsen zu zahlen. Jede Tranche muss innerhalb von fünf Jahren nach Inanspruchnahme zurückgezahlt werden.



Das Darlehen soll die Finanzkraft der MagForce AG stärken und wird für die Umsetzung des europaweiten Roll-outs der NanoTherm Therapie zur Behandlung von Hirntumoren, der Entwicklung und globalen Kommerzialisierung von neuen Lösungen zur Behandlung von Prostatakrebs sowie der nächsten Generation von MagForces NanoTherm Partikeln eingesetzt werden.





