Viscom AG setzt stabiles Wachstum im ersten Halbjahr 2017 fort und erhöht Jahresprognose für 2017

Auftragseingang: 42.270 TEUR (Vj.: 38.290 TEUR, +10,4 %)



Umsatz: 39.895 TEUR (Vj.: 31.209 TEUR, +27,8 %)



EBIT: 5.701 TEUR (Vj.: 2.001 TEUR, +184,9 %)



EBIT-Marge: 14,3 % (Vj.: 6,4 %)



Viscom erhöht Jahresprognose

Hannover, 09.08.2017 - Die Viscom AG (ISIN DE0007846867), europäischer Marktführer für automatische optische Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie, konnte sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres sehr erfolgreich am Markt behaupten und das operative Geschäft präsentierte sich in der ersten Jahreshälfte überaus positiv.

Im ersten Halbjahr 2017 erwirtschaftete die Viscom AG Umsatzerlöse in Höhe von 39.895 TEUR und lag damit um 27,8 % über dem entsprechenden Vorjahreswert (Vj.: 31.209 TEUR). Der Auftragseingang ist im Vergleich zur korrespondierenden Vorjahresperiode um gute 10,4 % von 38.290 TEUR auf 42.270 TEUR gestiegen. Der Auftragsbestand in Höhe von 20.445 TEUR (Vj.: 18.897 TEUR) sichert dem Konzern auch für die Folgemonate eine sehr gute Auslastung in der Produktion.

Diese insgesamt sehr gute Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit positiv wider. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) betrug 5.701 TEUR (Vj.: 2.001 TEUR). Die EBIT-Marge erreichte damit einen Wert von 14,3 % (Vj.: 6,4 %). Das Periodenergebnis ist zudem gegenüber dem Vorjahr signifikant von 681 TEUR auf 4.122 TEUR gestiegen.

Mit rund 52 % der Umsätze war Europa die mit Abstand stärkste Region des Viscom-Konzerns und erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017 einen Umsatz von 20.912 TEUR (Vj.: 20.545 TEUR). Das Segmentergebnis in der Region Europa betrug 4.181 TEUR (Vj.: 1.627 TEUR), welches einer Marge von 20,0 % (Vj.: 7,9 %) entspricht. Der Auftragseingang lag mit erfreulichen 23.345 TEUR auf dem vergleichbaren Vorjahresniveau (Vj.: 23.818 TEUR).

In der Region Amerika setzte sich die positive Entwicklung des ersten Quartals auch im zweiten Quartal weiter fort. Im Berichtszeitraum lagen die Umsatzerlöse mit 6.497 TEUR um rund 68 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert (Vj.: 3.859 TEUR). Die Nachfrage in der Automobilzulieferindustrie in Mexiko und bei mittelständischen und großen Dienstleistern sowie OEM in den USA bewegt sich auf anhaltend hohem Niveau.



Dies spiegelt sich auch in dem starken Auftragseingang in Höhe von 7.937 TEUR wider (Vj.: 6.525 TEUR). Das Segmentergebnis dieser Region lag mit 642 TEUR (Vj.: 72 TEUR) um rund das Achtfache über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Die EBIT-Marge betrug 9,9 % (Vj.: 1,9 %).

Auch in der Region Asien setzte sich die positive Entwicklung im Auftragseingang weiter fort. Im ersten Halbjahr und insbesondere nach der Messe Nepcon Shanghai verzeichnete der Konzern einen erfreulich hohen Auftragseingang in Höhe von 10.988 TEUR (Vj.: 7.947 TEUR). Hervorzuheben ist dabei die Inline-3D-Röntgenprüfung als treibende Technologie, die sich nun bei den Viscom-Kunden als fester Bestandteil ihrer Prüfstrategien etabliert hat. Mit einem ausgewiesenen Segmentumsatz in Höhe von 12.486 (Vj.: 6.805 TEUR) wurde eine erneute Bestmarke erzielt. Dies unterstreicht einmal mehr das Wachstumspotenzial der Region Asien. Das Segmentergebnis vervierfachte sich nahezu auf 1.136 (Vj.: 295 TEUR). Die EBIT-Marge lag entsprechend bei 9,1 % (Vj.: 4,3 %).

Der Viscom-Konzern profitiert auch weiterhin von einem guten Investitionsverhalten seiner Kunden und stellt auch keinerlei Abschwächung im Orderverhalten fest. Insbesondere die gute Positionierung in der 3D-Inspektion bei den optischen Systemen und der neuen Technologie im Bereich der Inline-Röntgensysteme überzeugt die Bestands- und Neukunden.

Aufgrund dieser sehr positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2017 erhöht der Vorstand der Viscom AG seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Das Management erwartet nunmehr Umsatzerlöse von 87 bis 92 Mio. EUR (zuvor: 80 - 85 Mio. EUR) bei einer EBIT-Marge von 14 bis 16 % (zuvor: 13 - 15 %).

Den Halbjahresfinanzbericht 2017 finden Sie ab sofort auf der Internetseite www.viscom.de unter der Rubrik Investor Relations.



KONZERN-KENNZAHLEN

Konzern-Gesamtergebnisrechnung



01.01.-30.06.2017

01.01.-30.06.2016

Umsatzerlöse

TEUR

39.895

31.209

EBIT

TEUR

5.701

2.001

EBIT-Marge

%

14,3

6,4

Periodenergebnis

TEUR

4.122

681

Ergebnis je Aktie

EUR

0,46

0,08

Mitarbeiter zum Quartalsende



397

372



Konzern-Bilanz



30.06.2017

31.12.2016

Aktiva







Kurzfristige Vermögenswerte

TEUR

54.202

56.383

Langfristige Vermögenswerte

TEUR

10.183

10.254

Gesamtvermögen

TEUR

64.385

66.637

Passiva







Kurzfristige Schulden

TEUR

10.401

12.047

Langfristige Schulden

TEUR

2.006

2.298

Eigenkapital

TEUR

51.978

52.292

Gesamtkapital

TEUR

64.385

66.637

Eigenkapitalquote

%

80,7

78,5

Konzern-Kapitalflussrechnung



01.01.-30.06.2017

01.01.-30.06.2016

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

TEUR

8.828

-3.588

Cashflow aus Investitionstätigkeit

TEUR

-917

-991

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

TEUR

-3.984

-3.554

Finanzmittelbestand Ende der Periode

TEUR

10.251

3.708





SEGMENTINFORMATIONEN





01.01.-30.06.2017

01.01.-30.06.2016

EUROPA







Umsatzerlöse

TEUR

20.912

20.545

EBIT

TEUR

4.181

1.627

EBIT-Marge

%

20,0

7,9

AMERIKA







Umsatzerlöse

TEUR

6.497

3.859

EBIT

TEUR

642

72

EBIT-Marge

%

9,9

1,9

ASIEN







Umsatzerlöse

TEUR

12.486

6.805

EBIT

TEUR

1.136

295

EBIT-Marge

%

9,1

4,3

Konsolidierungsdifferenzen EBIT

TEUR

-258

7



