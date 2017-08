DGAP-Ad-hoc: SolarWorld AG / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges





SolarWorld AG: Gläubigerversammlung stimmt Kaufvertrag mit SolarWorld Industries GmbH zu





11.08.2017 / 16:50 CET/CEST





Bonn, 11. August 2017 - Die Gläubigerversammlungen der SolarWorld AG, der SolarWorld Industries Sachsen GmbH, der SolarWorld Innovations GmbH sowie der SolarWorld Industries Thüringen GmbH haben am heutigen Tag dem Abschluss eines Kauf- und Übertragungsvertrag über wesentliche Vermögensteile der vorgenannten Gesellschaften an die SolarWorld Industries GmbH zugestimmt. Die Transaktion wurde überdies ebenfalls am heutigen Tage vom Bundeskartellamt freigeben. Die Gesellschaft rechnet mit einem Vollzug der Transaktion (Closing) im Laufe der kommenden Woche.

