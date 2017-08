DGAP-Ad-hoc: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





Ad Hoc Mitteilung

Emittent: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA



WKN: A0AYXP ISIN: DE000A0AYXP8 Kürzel: GWG



Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Aifotec AG, Meiningen / Jena

Obersulm, 16. August 2017

Die GUB Wagniskapital, Obersulm, hat heute mit mehreren Großaktionären einen Vertrag zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Aifotec AG, Meiningen/Jena, abgeschlossen. Die Aifotec AG ist ein Entwickler von technischen Lösungen zur Datenübertragung über Lichtwellenleiter, sogenannter Silicon Photonics.

Die Kaufpreise für die einzelnen Aktienpakete an der Aifotec AG, im Umfang von insgesamt 61% Beteiligungsquote, betragen insgesamt rund 1,2 Mio. Euro. Veräußerer des größten Teils der Aktien war die mic AG, München (Kürzel: M3B).

(Ende des Pflichtinhaltes)

Technologie



Der technische Fortschritt in der Rechenleistung von Mikroprozessoren stößt bei der Datenübertragung bei der Verwendung klassischer Leitungsmaterialien schon lange an physikalische Grenzen. Die Übertragungsrate per Glasfaser ist zwar um Faktor 1.000 höher; allerdings wird der Datenstau hierdurch nur in die großen Datenzentren verlagert. Hier setzt das Produktportfolio der Aifotec AG an, die im Auftrag großer Netzwerkausrüster mit der Genauigkeit eines tausendstel Millimeters optische Komponenten, wie z.B. Laserdioden, Photodioden oder Linsen assembliert. Bereits heute ist Aifotec Entwicklungspartner für Silicon Photonics Anwendungen von globalen Anbietern der Mikroelektronikindustrie.

Weitere Anwendungen für die Produkte der Aifotec liegen in der Medizintechnik und in der Umgebungserfassung zur Ermöglichung des autonomen Fahrens. Aifotec hat ihre Entwicklungen patentrechtlich geschützt. Weitere Patente befinden sich in der Anmeldung.

"Der Markt für Innovationen bei der optischen Lichtleitung breitet sich seit dem Jahr 2017 deutlich aus. Unsere Untersuchungen zeigen, dass sich der Einsatz von Silicon Photonics in der High-End-Elektronik von derzeit 45 Mio. Euro bereits in den kommenden drei Jahren um 800% progressiv steigert", so Gerald Glasauer, Geschäftsführer bei GUB Wagniskapital. "Wer in der Zukunft an autonomes Fahren oder an Cloud Computing denkt, der wird mit Innovationen und Produkten der Aifotec AG zu tun haben."

Dr. Gunther Vollrath, Vorstand bei Aifotec AG fügt hinzu: "Die Zusammenarbeit mit dem Team um Herrn Gerald Glasauer hat sich bereits als sehr partnerschaftlich erwiesen. Wir freuen uns, mit dem neuen Hauptaktionär einen erfahrenen und weitsichtigen Gesellschafter an Bord zu haben, der uns beim Ausrollen unserer Photonic-Technologie bei strategischen Fragen und dem Kapitalmarkt mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

Der Vorstand der mic AG, Christian Damjakob, kommentiert den Beteiligungsverkauf wie folgt: "Die mic AG als Technologieinvestor hat Aifotec AG in den letzten Jahren als Eigenkapitalpartner begleitet und dabei die Entwicklungsleistung der heutigen Silicon Photonics Produkte wesentlich ermöglicht. Wichtig für unser Geschäftsmodell ist neben der Begleitung von wachstumsstarken Technologieunternehmen auch das Finden eines passenden Partners für unseren Exit. Wir freuen uns, mit Herrn Glasauer und der GUB einen zuverlässigen Käufer für unser Portfoliounternehmen gefunden zu haben. Der Aifotec mit ihrem neuen Mehrheitsgesellschafter GUB und allen übrigen Publikumsaktionären wünschen wir eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung."

Zu mic AG



Als aktiver Investor baut die mic AG Mehrheitspositionen in mittelständischen Technologieunternehmen auf. Alle Unternehmen sind auf dem Gebiet der Digitalisierung im B2B Segment tätig. Mit einer Bündelung in Business-Units verhilft die mic AG ihren Beteiligungen zur erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen.

Zu Aifotec AG



Aifotec AG ist global agierender Auftragsentwickler und Hersteller von "Optical Engines". Solche mikroelektronischen Komponenten werden für die optische Datenübertragung in großen Rechenzentren ("Cloud Computing") und für neue Anwendungen in der Medizintechnik und des autonomen Fahrens entwickelt.

Zu GUB



Die GUB mit ihren Venture Capital Fonds ist seit dem Jahre 1994 als Frühphasen-Investor tätig. GUB investiert in Hightech Unternehmen, vornehmlich in der Startphase. Ziel ist es, solche Unternehmen erfolgreich aufzubauen und in der Folge an die Wertpapierbörse zu führen oder an die Industrie zu verkaufen. Unternehmen, welche die GUB in der Gründungsphase mit Eigenkapital ausgestattet hat, sind heute an der Börse über 5 Mrd. Euro wert. GUB Wagniskapital ist als Publikumsgesellschaft ebenfalls an der Börse notiert.

GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA,



die persönlich haftende Gesellschafterin

Kontakt:Diese Mitteilung wurde veranlasst durch Herrn Gerald Glasauer, Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Emittentin.