1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Name und Rechtsform:

SolarHolding Beteiligungsgesellschaft mbH



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:

Dr.-Ing. E.h.

Vorname:

Frank

Nachname(n):

Asbeck

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

SolarWorld AG





b) LEI

529900ELR8E3G0FIIG96



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000A1YCMM2





b) Art des Geschäfts

Verkauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

1,1220 EUR





2244,000 EUR



1,1260 EUR





2252,000 EUR



1,1290 EUR





3387,000 EUR



1,1290 EUR





3387,000 EUR



1,1420 EUR





3426,000 EUR



1,1200 EUR





3617,600 EUR



1,1350 EUR





2008,950 EUR



1,1360 EUR





5680,000 EUR



1,1420 EUR





3426,000 EUR



1,1430 EUR





3429,000 EUR



1,1430 EUR





3429,000 EUR



1,1350 EUR





3405,000 EUR



1,1370 EUR





5685,000 EUR



1,1430 EUR





3429,000 EUR



1,1250 EUR





3375,000 EUR



1,1430 EUR





3429,000 EUR



1,1430 EUR





3429,000 EUR



1,1280 EUR





3384,000 EUR



1,1230 EUR





3369,000 EUR



1,1260 EUR





2411,892 EUR



1,1700 EUR





1753,830 EUR



1,1259 EUR





100877,262 EUR



1,1230 EUR





5615,000 EUR



1,1010 EUR





5505,000 EUR



1,1580 EUR





2003,340 EUR



1,1220 EUR





5610,000 EUR



1,1590 EUR





5795,000 EUR



1,1340 EUR





2007,180 EUR



1,1450 EUR





3744,150 EUR



1,1560 EUR





5780,000 EUR



1,1220 EUR





3624,060 EUR



1,1220 EUR





5610,000 EUR



1,1550 EUR





5775,000 EUR



1,1600 EUR





2006,800 EUR



1,1010 EUR





5505,000 EUR



1,1530 EUR





6991,792 EUR



1,1220 EUR





5610,000 EUR



1,1400 EUR





5700,000 EUR



1,1350 EUR





5675,000 EUR



1,1010 EUR





5505,000 EUR



1,1230 EUR





5615,000 EUR



1,1220 EUR





5610,000 EUR



1,1400 EUR





3727,800 EUR



1,1530 EUR





5765,000 EUR



1,1590 EUR





3789,930 EUR



1,1580 EUR





5790,000 EUR



1,1300 EUR





5650,000 EUR



1,1570 EUR





2001,610 EUR



1,1230 EUR





5615,000 EUR



1,1200 EUR





5600,000 EUR



1,1350 EUR





5675,000 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

1,131 EUR





313736,196 EUR







e) Datum des Geschäfts

2017-08-14; UTC+2





f) Ort des Geschäfts

Name:

Frankfurt Börse

MIC:

XFRA



